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TBMM Başkanı Kurtulmuş: İnsanlık bu canavarın durdurulmasını talep ediyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Lahey'de İsrail'e açılan davaya ilişkin, "Artık insanlık bu canavarın durdurulmasını talep ediyor. Bunun için her türlü fırsatı ortaya koymak ve Gazze’de yaşanan büyük insanlık suçunu önlemek mecburiyetindeyiz" dedi.

09:47 - 22/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:12 - 22/02/2024 Perşembe
AA
Numan Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14’üncü Genel Kurulu'nda konuştu.

Kurtulmuş, konuşmasında şunları kaydetti:

(Lahey'de İsrail'e açılan dava) Uluslararası savaş suçları mahkemesinde yargılamanın başlamasıyla insanlık bu ayıptan hiç olmazsa bir miktar kurtulabilecek.

Artık insanlık bu canavarın durdurulmasını talep ediyor. Bunun için her türlü fırsatı ortaya koymak ve Gazze’de yaşanan büyük insanlık suçunu önlemek mecburiyetindeyiz.

#Numan Kurtulmuş
#Lahey
#İsrail
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