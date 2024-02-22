TBMM Başkanı Kurtulmuş: İnsanlık bu canavarın durdurulmasını talep ediyor

(Lahey'de İsrail'e açılan dava) Uluslararası savaş suçları mahkemesinde yargılamanın başlamasıyla insanlık bu ayıptan hiç olmazsa bir miktar kurtulabilecek.

Artık insanlık bu canavarın durdurulmasını talep ediyor. Bunun için her türlü fırsatı ortaya koymak ve Gazze’de yaşanan büyük insanlık suçunu önlemek mecburiyetindeyiz.