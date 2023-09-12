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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milli bir anayasanın gücü tesirli Türkiye'nin nişanesi olacağına inanıyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan '1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu'nda, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedeflerinden olan sivil, demokratik, kuşatıcı, özgürlükçü, reformcu ve milli bir anayasanın, sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin nişanesi olacağına yürekten inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

17:10 . 12/09/2023 Salı
AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin de katıldığı "1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu" düzenlendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:


"Demokrasi tarihimize utanç günü olarak geçen 12 Eylül darbesinin 43. yılında, darbenin acılarının en yakın şahitlerinden biri olan Ulucanlar Cezaevi'nde, yeni ve demokratik bir anayasa için böylesine anlamlı bir sempozyumun gerçekleşiyor olması demokrasimiz açısından mutluluk vericidir.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedeflerinden olan sivil, demokratik, kuşatıcı, özgürlükçü, reformcu ve milli bir anayasanın, 'sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin nişanesi olacağına yürekten inanıyoruz. Aziz milletimizin güçlü ve güven dolu bir gelecek inşa etme idealine yaraşır, insanı önceleyen ve kapsayıcı yeni bir anayasa hazırlamak boynumuzun borcudur"



#12 eylül
#yeni Anayasa
#Numan Kurtulmuş
#TBMM
#darbe
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