TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milli bir anayasanın gücü tesirli Türkiye'nin nişanesi olacağına inanıyoruz

"Demokrasi tarihimize utanç günü olarak geçen 12 Eylül darbesinin 43. yılında, darbenin acılarının en yakın şahitlerinden biri olan Ulucanlar Cezaevi'nde, yeni ve demokratik bir anayasa için böylesine anlamlı bir sempozyumun gerçekleşiyor olması demokrasimiz açısından mutluluk vericidir.