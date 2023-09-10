TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'de aile yapısının korunması hedeflerimizden birisi olmak mecburiyetindedir

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 742'nci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Programı'na katıldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bilecik Sivil Toplum Buluşması Programı’nda yaptığı konuşmada, 742'nci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne katılarak kuruluşun ve dirilişin ruhunu, ecdadın bu topraklardan bir dünya devletini, bir cihan devletini nasıl çıkardığını bir kere daha hatırladıklarını belirtti.
Meclis Başkanı Kurtulmuş, Balkanlar'da yaklaşık altı asır boyunca Osmanlı tarafından çok büyük bir barış ve kardeşlik düzeninin kurulduğunu, aynı şekilde bugün her tarafında kan, barut ve çatışmanın olduğu Orta Doğu coğrafyasında dört asır boyunca Osmanlı'nın hükümranlığının bulunduğunu söyledi.
"Bize geri gitmek, olduğumuz yerde saymak yakışmaz"
Osmanlı’nın, gittiği her yerde hakkaniyeti, adaleti, barışı, eşitliği, dini-diyaneti ne olursa olsun, dünya görüşü ne olursa olsun insanlar arasında barışa dayalı bir devlet nizamını ve toplumsal yapıyı kurabildiğini belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şimdi bugün Türkiye olarak yine tarihi bir dönemin eşiğindeyiz. Her tarafı yakılmış, yıkılmış, koskoca bir cihan devletinden 20 yıl gibi kısa bir süre içerisinde neredeyse on cephede mağlubiyetlerle içeriye doğru çekilmek zorunda kalan ve yaklaşık 4,5 beş milyon kilometrekareden bugünkü 780 bin kilometrekareye düşen Türkiye. Kazması küreği yoktu ecdadımızın ama ‘Ya Allah’ diyerek ayağa kalktılar ve büyük bir kurtuluş mücadelesini başardılar.
Meclis Başkanı Kurtulmuş, cumhuriyetin ikinci yüzyılında en büyük hedefin, her alanda güçlü bir Türkiye'yi inşa ederek gelecek asrın, sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin yüz yılı olmasını temin etmek olduğunu söyledi.
"Takip eden değil takip edilen bir Türkiye olacağız"
"Türkiye'de aile yapısının korunması hedeflerimizden birisi olmak mecburiyetindedir"
Türkiye'nin toplumsal yapısının güçlü olabilmesi için bütün imkanlarıyla mücadele edeceklerini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:
Türkiye Yüzyılı hedefinin bir hayal, boş bir slogan olmadığının altını çizen Kurtulmuş, Türkiye'nin dünyada adından söz ettiren bir ülke olacağını belirtti.
Kurtulmuş, "Biz Türkiye'yi sözü dünyada kanun yerine geçen bir ülke haline getireceğiz. Bu önce hayal kurmak, hedef koymak ve arkasından da elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirerek yolumuzda yürümekle gerçekleşir." dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivil Toplum Buluşması Programı'nın ardından Şeyh Edebali Türbesi'ne ziyarette bulunarak dua etti, yetkililerden türbe hakkında bilgi aldı.
Kurtulmuş, türbeyi ziyaret gelen vatandaşlarla da sohbet etti.