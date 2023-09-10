TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'de aile yapısının korunması hedeflerimizden birisi olmak mecburiyetindedir

"En güçlü yapımız olan aile yapımızın korunması, daha da güçlendirilmesi için üzerimize düşen bütün sorumluluklarımıza da gayret edeceğiz. Sadece devlet olarak değil sivil toplum olarak da Türkiye'de aile yapısının korunması, güçlenmesi, önemli hedeflerimizden birisi olmak mecburiyetindedir. Yine aynı şekilde içimizdeki farklılıkları, mezhep meşrep farklılıkları olsun, hayat tarzı farklılıkları olsun, bunları bir kenara bırakarak ortak hedeflerimizde bir araya gelmeyi başaracağız."