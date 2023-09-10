TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ertuğrul Gazi Türbesi'ne ziyaret

"Maveraünnehir'den Anadolu kıtasına, Anadolu kıtasından Rumeli'ye, hiç durmadan yürüyerek konup göçmüş, gittiği her yerde, güzel ahlakın, yiğitliğin, konukseverliğin, özgürlüğüne düşkünlüğün temsilcisi olmuş Yörüklerin beyi, atası Ertuğrul Gazi'nin gazavat anlayışı ve sufi terbiye, edep ve görgüsü bugün halen bizlere ışık tutmakta, feyz ve ilham vermektedir. Ertuğrul Gazi Hazretlerini ve tüm şühedayı rahmet ve şükranla yad ederim."