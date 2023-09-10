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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ertuğrul Gazi Türbesi'ne ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Türbede dua eden Kurtulmuş, anı defterine yazdığı notta "Maveraünnehir'den Anadolu kıtasına, Anadolu kıtasından Rumeli'ye, hiç durmadan yürüyerek konup göçmüş, gittiği her yerde, güzel ahlakın, yiğitliğin, konukseverliğin, özgürlüğüne düşkünlüğün temsilcisi olmuş Yörüklerin beyi, atası Ertuğrul Gazi'nin gazavat anlayışı ve sufi terbiye, edep ve görgüsü bugün halen bizlere ışık tutmakta, feyz ve ilham vermektedir. Ertuğrul Gazi Hazretlerini ve tüm şühedayı rahmet ve şükranla yad ederim." ifadelerini kullandı.

12:52 . 10/09/2023 Pazar
AA
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş

Kurtulmuş, 742'nci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılmak üzere geldiği ilçede, Ertuğrul Gazi Türbesi'ne gitti.

Ertuğrul Gazi Türbesi önünde "saygı nöbeti" değişiminin ardından Kurtulmuş, türbede dua etti, sandukanın üzerine Kabe örtüsü bıraktı.

Kurtulmuş, türbedeki anı defterine şunları yazdı:

"Maveraünnehir'den Anadolu kıtasına, Anadolu kıtasından Rumeli'ye, hiç durmadan yürüyerek konup göçmüş, gittiği her yerde, güzel ahlakın, yiğitliğin, konukseverliğin, özgürlüğüne düşkünlüğün temsilcisi olmuş Yörüklerin beyi, atası Ertuğrul Gazi'nin gazavat anlayışı ve sufi terbiye, edep ve görgüsü bugün halen bizlere ışık tutmakta, feyz ve ilham vermektedir. Ertuğrul Gazi Hazretlerini ve tüm şühedayı rahmet ve şükranla yad ederim."


Kurtulmuş'a, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever de eşlik etti.



#Numan Kurtulmuş
#Ertuğrul Gazi Türbesi
#SÖĞÜT
#TBMM Başkanı
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