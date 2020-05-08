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Gündem TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mesut Yılmaz ailesine geçmiş olsun telefonu
POLİTİKA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mesut Yılmaz ailesine geçmiş olsun telefonu

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesinde başarılı bir beyin ameliyatı geçirdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yılmaz’ın Eşi Berna Yılmaz ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Şentop
Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beyin ameliyatı geçiren eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın ailesini telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

  • Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ve Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe, Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.
  • Mesut Yılmaz'ın, Prof. Dr. Uğur Türe ve ekibi tarafından 5 Mayıs'ta ameliyat edildiği belirtilen açıklamada, "Mesut Yılmaz, 5 Mayıs'ta Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde başarılı bir beyin ameliyatı geçirmiştir. Şu an itibarıyla tedavisine serviste devam edilmekte ve sağlık durumu hızla iyileşmektedir." bilgisine yer verilmişti.

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama: Hızla iyileşiyor
GÜNDEM
Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama: Hızla iyileşiyor
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