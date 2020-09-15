TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan usta gazeteci Osman Akkuşak için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan usta gazeteci Osman Akkuşak için başsağlığı mesajı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeni Şafak gazetesinin emektar yazarlarından Osman Akkuşak için sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybeden Yeni Şafak’ın emektar isimlerinden usta gazeteci Osman Akkuşak için sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımladı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şentop, "Türk basının emektarlarından, eğitimci, edebiyatçı, gazeteci ve yazar Osman Akkuşak Beyefendinin vefat haberini teessürle öğrendim. Sevenlerine, basın camiamıza ve Yeni Şafak gazetesindeki mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.
Yeni Şafak gazetesinin emektar yazarlarından Osman Akkuşak, Osman Akkuşak, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Osman Akkuşak, yarın 15 Eylül'de Fatih Cami'nde öğleden sonra 15.30'da kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.