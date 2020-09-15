​TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan usta gazeteci Osman Akkuşak için başsağlığı mesajı

Tevfik Göksu: İstanbul belediyecilik açısından yönetim kuraklığı yaşıyor

İBB Meclis'inde konuşan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun 500 günlük performansını değerlendirdi. Göksu, 'Sayın İBB Başkanı'nın mazbatasını alalı 500 gün olmuş. Üzerinden yaklaşık 1 buçuk yıl geçmiş. Bakınız bu 500 günde ortaya çıkan tabloyu ve tespitini bugün ilk dönemin ilk toplantısında adını koyuyorum. İstanbul'un şuanda yaşadığı belediyecilik açısından bir yönetim kuraklığıdır. Bir yönetim kuraklığı yaşanmaktadır. Bugün İstanbul'da yaşayan her bir İstanbullu, hatta seçim döneminde sizin taşeron ve tetikçiliğini yapmış birçok insan bile şu soruyu soruyor. İstanbul acaba belediyecilik açısından yönetiliyor mu?' diye konuştu.