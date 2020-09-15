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Gündem TBMM Başkanı Mustafa Şentoptan usta gazeteci Osman Akkuşak için başsağlığı mesajı
POLİTİKA

​TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan usta gazeteci Osman Akkuşak için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan usta gazeteci Osman Akkuşak için başsağlığı mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeni Şafak gazetesinin emektar yazarlarından Osman Akkuşak için sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybeden Yeni Şafak’ın emektar isimlerinden usta gazeteci Osman Akkuşak için sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımladı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şentop, "Türk basının emektarlarından, eğitimci, edebiyatçı, gazeteci ve yazar Osman Akkuşak Beyefendinin vefat haberini teessürle öğrendim. Sevenlerine, basın camiamıza ve Yeni Şafak gazetesindeki mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'un sosyal medya mesajı.

  • Yeni Şafak gazetesinin emektar yazarlarından Osman Akkuşak, Osman Akkuşak, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Osman Akkuşak, yarın 15 Eylül'de Fatih Cami'nde öğleden sonra 15.30'da kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Yazıya adanmış bir hayat: Osman Akkuşak
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Kütahya'nın Emet ilçesinde doğan Osman Akkuşak, çeşitli liselerde edebiyat dersleri verdi, lise müdürlükleri yaptı ve bin 400 civarında yazı kaleme aldı.
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın neşriyat işlerinde görev alan Akkuşak, İlim ve Sanat Bürosu Başkanlığı, Devlet Kitapları Müdürlüğü ve Çağdaş Türk Yazarları Komisyonu'nda çalıştı.
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Türkiye Edebiyat Cemiyeti'nin kurucu üyesi ve genel sekreteri olarak hizmet eden Osman Akkuşak, Türk Dilini Koruma ve Geliştirme Cemiyeti'nin ikinci başkanlığını yaptı.
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Süratli Öğretmen Kılavuzu isimli eseri 1966 yılında neşredildi. Yayına hazır eserleri arasında Türk Edebiyatı Tarihi, Atasözleri, Emet Destanı (piyes), Kompozisyon Kitabı, Batı Dillerinden Gelen Kelimeler Sözlüğü ve Osmanlıca Türkçe Lügat bulunmaktadır.
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Yazıya adanmış bir hayat: Osman Akkuşak
Yeni Şafak gazetesinin emektar yazarlarından Osman Akkuşak, 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yazı hayatına 1952 yılında başlayan Akkuşan, çeşitli liselerde edebiyat dersleri verdi, lise müdürlükleri yaptı ve bin 400 civarında makale ve inceleme yayınladı.
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