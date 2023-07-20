|
Gündem

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Kıbrıs bizim kalbimizdir milli davamızdır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü ve "Barış ve Özgürlük Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) "Barış ve Özgürlük Bayramı"nı kutlayarak, "Kıbrıs bizim kalbimizdir, milli davamızdır, adanın barış ve esenliğinin teminatı olan kardeşliğimiz ilelebet devam edecektir." ifadelerini kullandı.

14:16 . 20/07/2023 Perşembe
AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) "Barış ve Özgürlük Bayramı"nı kutlayarak, "Kıbrıs bizim kalbimizdir, milli davamızdır, adanın barış ve esenliğinin teminatı olan kardeşliğimiz ilelebet devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü ve "Barış ve Özgürlük Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin "Barış ve Özgürlük Bayramı"nı kutladı.

Kurtulmuş, mesajında,"Kıbrıs bizim kalbimizdir, milli davamızdır, adanın barış ve esenliğinin teminatı olan kardeşliğimiz ilelebet devam edecektir. 20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi saygıyla selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.



#Barış ve Özgürlük Bayramı
#Kıbrıs Barış Harekatı
#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
#TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÖSYM duyurdu: Sınav giriş belgesi erişime açıldı