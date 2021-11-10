Gündem TBMM Başkanı Şentop Benzeri yok diyerek şehit yakınına küfreden İYİ Partili Türkkana tepki gösterdi
POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop 'Benzeri yok' diyerek şehit yakınına küfreden İYİ Partili Türkkan'a tepki gösterdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP ile yaptıkları ittifaka tepki gösteren şehit ağabeyine kameralar önünde küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Bu ağırlıkta açık ve galiz şekilde bir hakaretin geçmişte benzeri olmadığını vurgulayan Şentop, "Bu olayı kimsenin savunması mümkün değil. Bu konunun hukuk içerisinde takip edileceğini hepimiz biliyoruz" dedi.

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Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Şentop Benzeri yok diyerek şehit yakınına küfreden İYİ Partili Türkkana tepki gösterdi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

Şentop, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileler Federasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 15 Temmuz Derneği Başkanı Abbas Gündüz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

"BÖYLE BİR HAKARETİN GEÇMİŞTE ÖRNEĞİ YOK"

Heyetin görüş ve değerlendirmelerini dinledikten sonra, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesine ilişkin açıklama yapan Şentop, "Benim bildiğim ve takip ettiğim kadarıyla bu ağırlıkta açık ve galiz bir hakaretin geçmişte benzeri, bir örneği yok." diye konuştu.

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"KİMSENİN SAVUNMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Bu olayı kimsenin savunmasının mümkün olmadığını dile getiren Şentop, "Bu konunun hukuk içerisinde takip edileceğini hepimiz biliyoruz. Bununla ilgili hiçbirimizin şüphesi yok. O şehit yakınlarımız da kendi haklarını, hukuklarını takip edecektir." dedi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileler Federasyonu Genel Başkanı Sözen de Türkkan'a tepkilerini dile getirerek, "Şehitlerimizin yakınlarına yapılan küfürler, hakaretler, PKK terör örgütünün yakınlarımıza sıktığı kurşunlardan daha çok yüreğimizi acıtmıştır." ifadesini kullandı.

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
OYNAT 00:47
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.

Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.

Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.
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