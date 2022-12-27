TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olmasına engel yok

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olması konusunda herhangi bir engelin olmadığını belirtti. A Haber canlı yayınında konuşan Şentop, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi çağrısına ilişkin TBMM Başkanı Şentop, "Yerel seçimlerin yenilenmesiyle ilgili bir hükmüm yok" dedi.

Şentop'un açıklamalarından satırbaşları;

TBMM biz de bir tabirdir gündemine hakimdir. İstediği her konuyu görüşebilir bunun süresi de Meclis'in görevi devam ediyor. Seçim yapılacağı güne kadar TBMM çalışabilir bir takvim dahilinde. İhtiyaç olan milletimizin faydasına olan her türlü meseleyi müzakere eder kanun değişikliği yapabilir.

"Tek sınır seçim"

Bu anlamda bir sınırlama yok tek sınır seçim. Seçim günü. Ancak genel olarak seçim çalışmaları falan gündeme geleceğe için seçimlere aşağı yukarı 1,5-2 ay kala bir zaman Meclis çalışmalarına ara veriyor, milletvekilleri de bölgelerinde seçim çalışmaları sürdürüyor. Ancak bu bir kararla olan bir şey eğer gündem varsa çalışacak konu varsa çalışmalar devam da edebilir.

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"Her türlü anayasa değişikliğini yapmak mümkün"

Anayasa ile ilgili hususa gelince tabii bunun çok muğlak kapalı bir ifade olduğunu düşünüyorum. Yeni bir anayasa yapmak mı anayasa değiştirmek mi? Anayasa değiştirmekse anayasanın hangi maddeleri değişecek ve hangi maddeleri ile ilgili destek verilecek? Yapılabilir mi yapılabilir elbette. TBMM'de 400'ün üzerinde bir oyla her türlü anayasa değişikliğini yapmak mümkün.

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