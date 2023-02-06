|
Gündem

TBMM Başkanı Şentop: Devletimiz vatandaşlarının yanındadır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş'taki depremle ilgili olarak "Milletimize geçmiş olsun. Devletimiz bütün kurumlarıyla teyakkuz halindedir ve vatandaşlarının yanındadır" dedi. 

07:30 . 6/02/2023 Pazartesi
DHA
Kahramanmaraş depremi.

Kahramanmaraş depremi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şentop, "Milletimize geçmiş olsun. Devletimiz bütün kurumlarıyla teyakkuz halindedir ve vatandaşlarının yanındadır. Cenab-ı Hak afetlerden ve sonuçlarından ülkemizi ve milletimizi muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.


Şentop, depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Gaziantep Valisi Davut Gül'ü arayarak depremle ilgili bilgi aldı. Şentop, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i de arayarak depreme ilişkin bilgi aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüşen Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de durumu değerlendirdikleri bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



 

#Kahramanmaraş
#Deprem
#TBMM Başkanı Mustafa Şentop
1 saat önce
default-profile-img
TBMM Başkanı Şentop: Devletimiz vatandaşlarının yanındadır
Birecik'te yıkılın bina
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir binanın çöküş anı
Van’da terör operasyonları
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem
Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan depremle ilgili açıklama: Hayatını kaybedenler var çok sayıda da yaralımız var
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.