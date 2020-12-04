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Gündem TBMM Başkanı Şentop Fransanın Yukarı Karabağı devlet olarak tanıması ancak masallarda yer bulabilir
POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop: Fransa'nın Yukarı Karabağ'ı devlet olarak tanıması ancak masallarda yer bulabilir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Ulusal Meclisi'nin hükümete, Sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanıması çağrısında bulunan kararı onaylamasına ilişkin, "Ermenistan dahil dünyada hiçbir devletin tanımadığı, tanınması iddiasının Ermenistan tarafından dile bile getirilmediği Yukarı Karabağ'ı devlet olarak tanıma kararı alan bir parlamento ancak Fransız masallarında yer bulabilir." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Fransa Ulusal Meclisi'nin Hükümete, sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıması çağrısında bulunan kararı onaylaması sebebiyle bir açıklama yaptı. Fransa Milli Meclisi'nin parlamento olarak ciddi bir muhatap olma vasfını kaybettiğini belirten Şenop, "Devlet olarak tanınmak bu kadar kolaysa, devlet olmaktan çıkmak da böyle kolay olmalı. Fransa Milli Meclisi, parlamento olarak ciddi bir muhatap olma vasfını kaybetmiştir. Bir devlet veya bir kurum, tarihi ve hukuki gerçekliklerden kopar, sadece temelsiz hisler ile kararlar verirse oyun dışı kalır; sözü ve kararı ciddiye alınmaz hale gelir." dedi.

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"Hukuki bakımdan ehliyet kaybı ortaya çıkar"

Fransa'nın uluslararası alanda etkisizleşmeye başladığını dile getiren Şenop, "Kişinin hukuki ehliyeti ile gerçekliğin farkında olması arasında bir ilişki vardır. Gerçeklik konusunda farkındalık belli ölçüde azaldığı takdirde, hukuki bakımdan ehliyet kaybı ortaya çıkar. Siyasetçilerin söz ve kararlarıyla gerçeklik arasındaki ilişki de böyledir: Gerçeklikten kopuş siyasi ehliyeti tartışmalı kılar. Fransa'nın çok gürültü çıkartmasına rağmen uluslararası alanda gittikçe etkisizleşmesi bu gerçeklikten kopuk tutumlarını sürdürmesinden kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

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"Fransız halkının aklı selimine güveniyoruz"

Şenop şöyle devam etti: "Ermenistan dahil dünyada hiçbir devletin tanımadığı, tanınması iddiasının Ermenistan tarafından dile bile getirmediği Yukarı Karabağ'ı devlet olarak tanıma kararı alan bir parlamento ancak Fransız masallarında yer bulabilir. Fransa Hükümetinin de uluslararası hukuka göre, Azerbaycan'a ait olduğunu ikrar ve kabul ettiği toprakları bağımsız bir devlet olarak tanıma kararı alan parlamenterler ancak birer komedyen olarak iş görebilir. Fransa Hükümetini ciddiyete davet ediyor, Fransız halkının aklı selimine güveniyoruz; bu absürt kararı kaale almayacaklarına inanıyoruz."

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