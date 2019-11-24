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EĞİTİM

TBMM Başkanı Şentop İstanbul'da öğretmenlerle bir araya geldi

TBMM Başkanı Şentop İstanbul'da öğretmenlerle bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "1 milyon 150 bin kişilik bir eğitim ordususunuz. BM üyesi 38 devletin nüfusu bizimi eğitim ordumuzdan daha az. Bunun bir anlamı da ülkemizdeki her 80 kişiden biri faal öğretmen demek" dedi.

Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop öğretmenlerle buluştu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop öğretmenlerle buluştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında farklı illerden gelen bir grup öğretmeni Florya Atatürk Deniz Köşkü'nde kabul etti.

Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Şentop, "Köy, kasaba, şehir ayrımı yapmadan çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyorsunuz. İnanıyorum ki hepiniz meslek aşkıyla, milletimize hizmet etme aşkıyla dolusunuz. Zengin, fakir demeden çocuklarımızı eğitmek, değerlerimizi onlara öğretmek arzusuyla görevinizi yapıyorsunuz. Eğer milletçe birliğimizi, barışımızı muhafaza ederek huzur ve güven içinde yaşıyorsak sizin, çocuklarımıza aktardığınız, aşıladığınız değerlerimiz sayesindedir." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerle vatandaşların sadece öğrenci olarak ilişkisi olmadığını belirten Şentop, aynı zamanda veli olarak da ilişkisi bulunduğunu anlattı.

  • Şentop, "Ömrü boyunca hastane kapısından girmemiş insanlar olabilir ya da bir karakola gitmeyen, adliye önünden geçmeyen yüz binlerce kişi vardır. Muhasebeci, avukat ya da benzer meslek gruplarıyla da çok kişinin işi olmaz. Fakat bir öğretmenin tedrisatından geçmeyen kişi yoktur." diye konuştu.

Öğretmenlerin öğrencilere yalnızca bilgiyi aktarmadığını aynı zamanda değerler ve davranış eğitimi de verdiğini vurgulayan Şentop, öğretmenlerin aktardığı değerler sayesinde geleceğe güvenle bakıldığını kaydetti.

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Şentop, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı olarak görev yapan 1 milyona yakın öğretmenimiz 18 milyon evladımızın eğitim-öğretiminden sorumlu. Tabii bu sayıya da özel okullarımızdaki 150 bine yakın öğretmenimizi de eklersek 1 milyon 150 bin kişilik bir eğitim ordususunuz. Akdeniz’deki Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Malta dahil dünyada BM üyesi 38 devletin nüfusu bizim eğitim ordumuzdan daha az. Bunun bir anlamı da ülkemizdeki her 80 kişiden biri faal öğretmen demek. Geleceğimiz adına övünülecek, gurur duyulacak bir tablo. Çünkü eğitim demek, nitelik demek. Yarınlara hazırlanmak demek.

İletişim ve etkileşimin son derece hızlandığı çağımızda sizin görevinizi etkin bir şekilde yapabilmeniz için ailelerin, velilerin de desteğine ihtiyacınız var. Sorunlara takılıp kalmadan, çözüme odaklı düşünür ve yaşarsak istikbalimizin daha aydınlık olacağına inanıyorum. Bize lazım olan birliğimizi, barışımızı korumak ve milletçe dayanışma içinde olmak."

Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı,
Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve davetliler katıldı.

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