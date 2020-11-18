TBMM Başkanı Şentop koronavirüs aşısı geliştiren Türk bilim insanları ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk bilim insanları Şahin ve Türeci'yle görüştüğünü bildirdi.

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Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Şentop, "Kovid-19 aşısını geliştiren kıymetli bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile görüşüp kendilerini tebrik ettim. İki vatandaşımızın bu başarısı, Türkiye'ye bağlılıkları ve hizmet sevdaları hepimiz için gurur verici. Tekrar tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Covid-19 aşısını geliştiren, kıymetli bilim insanları, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile görüşüp kendilerini tebrik ettim. İki vatandaşımızın bu başarısı, Türkiye’ye bağlılıkları ve hizmet sevdaları hepimiz için gurur verici. Tekrar tebrik ediyor, başarılar diliyorum. pic.twitter.com/bBloyw8kbG REKLAM November 18, 2020