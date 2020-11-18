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POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop koronavirüs aşısı geliştiren Türk bilim insanları ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'yle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi AA
Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci
Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk bilim insanları Şahin ve Türeci'yle görüştüğünü bildirdi.

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Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Şentop, "Kovid-19 aşısını geliştiren kıymetli bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile görüşüp kendilerini tebrik ettim. İki vatandaşımızın bu başarısı, Türkiye'ye bağlılıkları ve hizmet sevdaları hepimiz için gurur verici. Tekrar tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Tüm dünyanın gözü kulağı koronavirüs aşı çalışmalarındayken dün Alman BioNTech ve ABD merkezli Pfizer, yüzde 90 başarı sağlayan aşı adaylarını tüm dünyaya duyurdular. Gerçekten de ışık hızıyla ilerleyen süreç sonunda ilk meyvelerini vermeye başladı. Aşının üçüncü faz klinik deneylerinde hastalığın bulaşması büyük oranda engellendi. Tüm dünyaya umut olan aşı çalışmasının arkasında ise Türkiye kökenli iki bilim insanı var: Uğur Şahin ve Özlem Türeci. Gelin bilime yön veren bu başarılı çifti birlikte tanıyalım.


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