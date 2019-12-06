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POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop: Libya ile mutabakat birçok hesabı bozdu

TBMM Başkanı Şentop: Libya ile mutabakat birçok hesabı bozdu

TBMM Başkanı Şentop Libya ile imzalanan mutabakat ile ilgili, "Türkiye'nin atmış olduğu bu adım, Doğu Akdeniz'de kendi arzularına göre cirit atmaya çalışan bazı ülkelerin, Doğu Akdeniz'in etrafındaki ülkelerin uluslararası hukuka göre sahip olduğu birçok hakkı, yetkiyi ihlal ederek, oldu bittilerle adım atmaya çalışanların da akıllarını başlarına almasını sağlayacak önemli bir hamledir. Bilhassa Yunanistan'ın adalar üzerinden planladığı, esasen uluslararası hukuka aykırı birçok hesabı da bozmuş oldu" dedi.

Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklama yaptı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklama yaptı.

Bursa'da Bahçeşehir Kolejinin Orhangazi kampüsü açılışına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şentop, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat"ın çok kısa zamanda TBMM'de kabul edildiğini hatırlattı.

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Libya'nın anlaşmanın üzerlerine düşen kısımlarıyla ilgili prosedürleri tamamladığını ifade eden Şentop, şöyle konuştu:

  • "Bunu şimdi Birleşmiş Milletler'e vererek bu konuda uluslararası geçerliliğini de ilan etmiş olacağız. Şu anda iki ülke arasındaki çerçeve tamamlanmış oldu. Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri hukuki zeminde etkileyecek çok önemli bir adım, Türkiye'nin çok stratejik bir adımı. Düşünülen, yapılması planlanan aslında uluslararası hukukun sınırlarının dışındaki birçok girişimi de önleyecek önemli bir adım. Türkiye'nin atmış olduğu bu adım, Doğu Akdeniz'de kendi arzularına göre cirit atmaya çalışan bazı ülkelerin, Doğu Akdeniz'in etrafındaki ülkelerin uluslararası hukuka göre sahip olduğu birçok hakkı, yetkiyi ihlal ederek, oldubittilerle adım atmaya çalışanların da akıllarını başlarına almasını sağlayacak önemli bir hamledir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ile ilgili bugüne kadar atmış olduğu en stratejik adım, en büyük hamle. Bilhassa Yunanistan'ın adalar üzerinden planladığı, esasen uluslararası hukuka aykırı birçok hesabı da bozmuş oldu."

TBMM Başkanı Şentop, Doğu Akdeniz ile ilgili uluslararası hukukun, bölge halklarının menfaatlerini dikkate alan adımların bölge ve dünya barışı için önemli olduğunu kaydederek anlaşmanın uluslararası hukuku gündeme oturtma bakımından önemli olduğunu dile getirdi.

"Bazı tedbirleri almamız lazım"

Ordu'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Şentop, yaşanan olayın herkesi üzdüğünü söyledi.

Meselenin takipçisi olacaklarını vurgulayan Şentop şöyle devam etti:

  • "Başta kadına karşı şiddet olmak üzere -ama ne olursa olsun bu cinayetin hiçbir açıklayıcı sebebi olamaz- Adalet Bakanımızın da bundan sonraki süreçlerle bu konudaki hassasiyetimizi ortaya koyan açıklamaları var. Cinayeti işleyen şahıs bağlamında söylüyorum, bu şekilde bazı mahkumların izinli olarak dışarıya çıkmamaları gibi hususlar da dahil olmak üzere, bizim infaz sistemimizi ciddi bir şekilde değerlendirmemiz, sadece işlenen suç bakımından değil zihin sağlığı, psikolojik durumu bakımından da mahkumların değerlendirilmesini gerektiren bazı tedbirleri almamız lazım. Bu bakımdan da Ceren Özdemir kızımıza tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Bu olayların bir daha tekrarlanmaması bakımından hep beraber Meclis olarak da hükümet olarak, Adalet Bakanlığı olarak büyük bir titizlikle konunun üzerinde duracağımızı, takipçisi olacağımızı ifade etmek isterim."

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2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildiğini ifade eden Şentop, çok yoğun görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti.

9 Aralık Pazartesi günü Genel Kurulda görüşmelerin başlayacağını aktaran Şentop, "Görüşmeler 20 Aralık'a kadar devam edecek, pazartesi günü bütünü üzerinde görüşmeler yapılacak. Hayırlı olmasını diliyorum, inşallah 20 Aralık'ta sonuçlandırıp bütçeyi 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe koymuş olacağız." dedi.

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