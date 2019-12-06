TBMM Başkanı Şentop: Libya ile mutabakat birçok hesabı bozdu TBMM Başkanı Şentop: Libya ile mutabakat birçok hesabı bozdu TBMM Başkanı Şentop Libya ile imzalanan mutabakat ile ilgili, "Türkiye'nin atmış olduğu bu adım, Doğu Akdeniz'de kendi arzularına göre cirit atmaya çalışan bazı ülkelerin, Doğu Akdeniz'in etrafındaki ülkelerin uluslararası hukuka göre sahip olduğu birçok hakkı, yetkiyi ihlal ederek, oldu bittilerle adım atmaya çalışanların da akıllarını başlarına almasını sağlayacak önemli bir hamledir. Bilhassa Yunanistan'ın adalar üzerinden planladığı, esasen uluslararası hukuka aykırı birçok hesabı da bozmuş oldu" dedi.

Haber Merkezi 06 Aralık 2019, 12:59 Son Güncelleme: 06 Aralık 2019, 14:28 AA