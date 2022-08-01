TBMM Başkanı Şentop: Siyasette tehdit ve hile olmaz TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Siyasette tehdit, hile olmaz; gizli saklı iş de olmaz. Her şey milletimizin gözü önünde ve hukuk kurallarına göre işler. Öyle de olmuştur." dedi.

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