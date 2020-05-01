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POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop'tan 1 Mayıs mesajı: Sahip olduklarımızdan en fazla payı olan üreten kardeşlerimizin

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı: "Tarım, sanayi, teknoloji, sağlık, turizm, hizmet sektörü başta olmak üzere, hayatın her alanında sahip olduklarımızda en fazla payı olanlar çalışan, üreten kardeşlerimizdir. İçinde bulunduğumuz süreçte bu durum daha sarih bir şekilde anlaşılmıştır."

Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çalışıp üreterek, hayata değer katan, alın teriyle elde edilen kazancın faziletine inanan bütün işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Şentop, mesajında, "Bütün dünyada çalışanların alanlara, meydanlara çıkarak şölen coşkusuyla kutlamaları sebebiyle ‘İşçi Bayramı’ olarak adlandırılan 1 Mayıs gününün, evde, ofiste, atölyede, fabrikada, tarlada sarf edilen emeğin kıymetinin daha iyi anlaşılmasına vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Diğer ülkeler gibi Türkiye'nin de gücünü, zenginliğini çalışanlara, üretenlere borçlu olduğuna işaret eden Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Tarım, sanayi, teknoloji, sağlık, turizm, hizmet sektörü başta olmak üzere, hayatın her alanında sahip olduklarımızda en fazla payı olanlar çalışan, üreten kardeşlerimizdir.

İçinde bulunduğumuz süreçte bu durum daha sarih bir şekilde anlaşılmıştır. Öldürücü etkisi yüksek Kovid-19 salgınından korunmak amacıyla alınan önlemler bütün ülkeleri etkiledi. Ülkelerin aldıkları izolasyon ve karantina önlemleri sebebiyle ulusal ve uluslararası ekonomik faaliyetler büyük ölçüde azaldı.

  • Üretim çarklarının yavaşlamasından da en fazla çalışan, üreten kardeşlerimiz etkilendi. Beklenmedik bir anda maruz kaldığımız sıkıntılı sürecin meydana getirdiği olumsuzlukları gidermek için TBMM’de yaptığımız düzenlemeler, hükümetimiz tarafından alınan önlemler ve devletimiz tarafından verilen hizmetlerin çalışan, üreten kardeşlerimizle dayanışma içinde olduğumuzun en önemli göstergesi olduğunu düşünüyorum.

Meydanlarda kutlamayı diliyorum

Salgın hastalıkla mücadele etmek için yapılan çalışmalardan yakın zamanda hayırlı neticeler alınacağını ümit ediyorum. 11 yıl önce resmi bayram olarak kabul edilen 1 Mayıs’ı gelecek yıllardan itibaren barış ve huzur içinde alanlarda, meydanlarda kutlamayı diliyor, bütün işçilerimizin Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum.”

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