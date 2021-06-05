TBMM Başkanı Şentop'tan Bakan Soylu'ya '10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasıyla ilgili yazı

Afyonkarahisar'da vatandaşlara seslenen Bakan Soylu: Bütün dünyaya parmak ısırtan bir savunma sanayiini oluşturana kadar durmak yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Afyonkarahisar'a geldi. Afyonkarahisar'da kendisini karşılayan vatandaşlara seslenen Bakan Soylu, 'Yüzde 20'den savunma sanayimizi yüzde 80'e getirdik. Hedef, bütün dünyaya parmak ısırtan bir savunma sanayii oluşturmak. O zamana kadar durmak yok yola devam. Dün bulunan rezervle toplam 540 metreküp rezerve çıktı Karadeniz'deki doğal gaz buluşumuz. Biz ne kadar bulursak onlar o kadar çatlayacaklar, varsınlar çatlasınlar, patlasınlar. Hedef, tarımda kendine yeten, enerjide kendine yeten, savunma sanayiinde kendine yeten, aynı zamanda da insanıyla, insan kaynağıyla kendine yeten, etrafındaki coğrafyaya yeten bir Türkiye' dedi.