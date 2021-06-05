Gündem TBMM Başkanı Şentoptan Bakan Soyluya 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasıyla ilgili yazı
POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop'tan Bakan Soylu'ya '10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasıyla ilgili yazı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, '10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir yazı gönderdi. Yazıda, hukuki sürecin başlatılabilmesi için tüm bilgi ve belgelerin hem adli makamlara hem de Meclis başkanlığına gönderilmesi gerektiği belirtildi.

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TBMM Başkanı Şentoptan Bakan Soyluya 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasıyla ilgili yazı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yazılı olarak sordu.

HaberTürk'ün ulaştığı yazıya göre, 'Gazi Meclis'in bu tür iddialarla anılmaması ve vekillerin zan altında bırakılmaması' gerektiği ifade edildi.

"Gazi Meclis zan altında bırakılmamalı"

Hukuki sürecin başlatılabilmesi için tüm bilgi ve belgelerin hem adli makamlara hem de Meclis başkanlığına gönderilmesi gerektiği belirtildi.

  • TBMM Başkanı Mustafa Şentop, '10 bin dolar alan siyasetçi' tartışmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini hedef alan söylemlerine cevap vermişti. Şentop, "Beni itham eden bir iftirada bulunmuştur. Bilerek kasten yapıyor ise bunun haysiyetsizlik ve ahlaksızlık olduğunu söyledim. Bunu bilen de ben değilim açıklayacak olan da ben değilim. Ben de 10 bin dolar alan kimdir, açıklansın diyorum" demişti.

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