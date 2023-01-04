TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren Pakistan Senatosu Başkanına teşekkür

TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya paylaşımında, Muhammed Sadık Sanjrani'nin Norveç Nobel Komitesi'ne hitaben yazdığı mektubu alıntılayarak, İngilizce "Teşekkürler Sayın Başkan. Görüyor ve biliyoruz ki siz, Türkiye'nin gerçek bir dostusunuz” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı hususunda desteklerinden dolayı Pakistan Senatosu Başkanı Sadık Sanjrani'ye teşekkürlerimi sunuyorum.
Sayın Sanjrani’nin gerçek bir Türkiye dostu olduğunu her zaman görüyor ve biliyoruz.https://t.co/PiPBPKlRX6 https://t.co/5P937YDI8O
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı hususunda desteklerinden dolayı Pakistan Senatosu Başkanı Sadık Sanjrani'ye teşekkürlerimi sunuyorum.
TBMM Başkanı Şentop, 28 Aralık 2022'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı konusunda başvuru yaptığını belirterek, "Benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak." açıklaması yapmıştı.