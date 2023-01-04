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POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren Pakistan Senatosu Başkanına teşekkür

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Senatosu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesi dolayısıyla, Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani'ye teşekkür etti. Şentop yaptığı paylaşımda "Teşekkürler Sayın Başkan. Görüyor ve biliyoruz ki siz, Türkiye'nin gerçek bir dostusunuz” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Şentoptan Cumhurbaşkanı Erdoğanı Nobel Barış Ödülüne aday gösteren Pakistan Senatosu Başkanına teşekkür
TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya paylaşımında, Muhammed Sadık Sanjrani'nin Norveç Nobel Komitesi'ne hitaben yazdığı mektubu alıntılayarak, İngilizce "Teşekkürler Sayın Başkan. Görüyor ve biliyoruz ki siz, Türkiye'nin gerçek bir dostusunuz” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, 28 Aralık 2022'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığı konusunda başvuru yaptığını belirterek, "Benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak." açıklaması yapmıştı.

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