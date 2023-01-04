TBMM Başkanı Şentop'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren Pakistan Senatosu Başkanına teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubatçı gazetelere: Muhtar bile olamaz dediğiniz kişi Cumhurbaşkanı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 7. Anadolu Medya Ödülleri Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan '28 Şubat döneminde muhtıracıların haber bülteni gibi yayın yapan medya organlarımız vardı. Okuduğumuz şiir sebebiyle hakkımızda verilen mahkeme kararını 'muhtar bile olamayacak' şeklinde adeta kutlayan gazeteler gördük. Burada bir muhtarları küçümsemek, iki yarının siyasetine kendine göre yön vermek. Ne oldu? Ufkunuz o kadar dar ve kısır ki, muhtar bile olamaz dediğiniz kişi cumhurbaşkanı oldu' ifadelerini kullandı.



