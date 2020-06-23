TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a Libya tepkisi: Siyasi acziyetin tezahürü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Libya ve Akdeniz'deki gelişmeler üzerinden Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Macron'un belli aralıklarla yinelediği Türkiye eleştirilerinin, dünyanın yeni dengelerini kavramamaktan ve "kolonyalizm nostaljisinden" kaynaklanan akıl dışı iddialardan ibaret olduğunu belirten Şentop, üstelik bu iddiaların, köklü bir tarihi olan Türkiye-Fransa ilişkilerine zarar verdiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin Libya'daki inisiyatifinin, uluslararası hukuka ve bölgesel barış amacına dayandığını vurgulayan Şentop, "Macron iddia ettiği gibi Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemek suretiyle bölgeyi kaosa sürüklemekten vazgeçmeli, bu desteğin sonuçsuz kalacağını görmelidir." ifadelerini kullandı.

Şentop, paylaşımında, "Küresel salgınla mücadele başta olmak üzere birçok alanda vatandaşları tarafından başarısız bulunan Macron'un Türkiye karşıtlığı üzerinden gündem değiştirmeye çalışması, siyasi acziyetin tezahürüdür. Macron'a düşen, Türkiye'nin konumunu doğru okumak ve buna uygun davranmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

OYNAT 00:00 Libya'da ağır darbeler alan Hafter'in son umudu İsrail İsrail ordusu ve istihbaratının Hafter'e siyasi ve askeri destek sağladığı ortaya çıktı. Hafter güçlerine sofistike hava savunma sistemleri yollayan İsrail ordusu, 2015 yılında Libya'da Hafter lehine hava saldırıları dahi düzenledi. Ürdün'deki gizli bir toplantıda Hafter militanlarından 6 milyon dolar alan Tel Aviv yönetimi, Washington'daki lobi gücünü Hafter için kullandı. Birleşik Arap Emirlikleri ise bu ilişkilerin inşa edilmesinde önemli bir rol üstlendi. BiP'te paylaş

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