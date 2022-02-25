TBMM Başkanı Şentop'tan Montrö açıklaması

TBMM Başkanı Şentop, Montrö Antlaşması'ndaki hükümlerin açık ve net olduğunu, Türkiye'nin anlaşma hükümlerine harfiyen riayet edeceğini belirtti.
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TBMM Başkanı Şentop, Montrö Antlaşması'ndaki hükümlerin açık ve net olduğunu, Türkiye'nin anlaşma hükümlerine harfiyen riayet edeceğini belirtti.
Ayrıntılar geliyor...
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