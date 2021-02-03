TBMM Başkanı Şentop'tan yeni anayasa açıklaması: Büyük bir heyecanla karşıladım

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yeni bir anayasayı tartışmak ve bunu yaparken sadece aritmetik hesaba göre değil, Meclis'teki tüm partilerin bu tartışmanın içinde olması doğru olacaktır." ifadesini kullandı.

Şentop, "Yeni anayasa tartışması, Türkiye'de birçok tartışmayı, anayasa içinde düzenlenen hükümler, kurumlar bakımından içinde barındırdığından, bence böyle bir çağrı gerçekten heyecan verici. Daha önce bu işlerin içerisinde bulunan, emek sarf eden biri olarak bunu daha büyük bir heyecanla karşıladım." açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, "Bilhassa TBMM'ye bu şekilde bir tembihte bulunması, nasihatte bulunması, öğüt vermesi Anayasa Mahkemesi'nin çok açık bir yetki aşımıdır. Bu kararı, bir siyasi bildiriye dönüştüren bir kısmıdır bu." ifadesini kullandı.

SİYASİ PARTİLER KANUNU

Şentop, Siyasi Partiler Kanunu'nu yeniden ele almasının hatta yepyeni bir Siyasi Partiler Kanunu yapmanın gerektiğini kaydetti.

AYM'nin Berberoğlu kararı ile ilgili Şentop, "Meclise kesin hükmün ortadan kalktığına dair bir karar gelmesi ve bunun Genel Kurulda okutulması gerekir." ifadesini kullandı.

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