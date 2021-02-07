Gündem TBMM Başkanı Şentoptan "Yeni anayasa" ve Boğaziçi açıklaması
POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop'tan "Yeni anayasa" ve Boğaziçi açıklaması

TBMM Başkanı Şentop, "Yeni anayasa bir ütopya, erişilmez bir şey değildir. Bu gerçekleşebilir bir şeydir, yeter ki iyi niyetle olsun, yapma konusundaki irade olsun." ifadelerini kullandı. Şentop, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin "Burada başka bir tablo var. Başka bir hazırlığın ipuçları görülüyor, seziliyor. Buna devlet müsaade etmez." dedi.

Haber Merkezi AA
Mustafa Şentop
Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yeni anayasa bir ütopya, erişilmez bir şey değildir. Bu gerçekleşebilir bir şeydir, yeter ki iyi niyetle olsun, yapma konusundaki irade olsun." ifadelerini kullandı.

Şentop, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin, şunları kaydetti:

"Özellikle çevremizde gelişen, Rusya'daki olaylarla birlikte baktığımızda sanki bir süre sonra yapılması düşünülen, beklenen, muhtemel olaylar için burada bir eylemlilik çekirdeği oluşturmak, bunu sıcak tutmak gibi bir amaç varmış gibi düşünüyorum. Çünkü bunu başka türlü izah edebilmek, bunu bir rektör ataması bağlamında izah edebilmek mümkün değil, tüm parametreleri bir araya getirdiğimizde. Burada başka bir tablo var. Başka bir hazırlığın ipuçları görülüyor, seziliyor. Buna devlet müsaade etmez."

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