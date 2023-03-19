TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz'ın annesi vefat etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından, "Bingöl milletvekilimiz ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Cevdet Yılmaz'ın vefat eden muhterem annesine Allah'tan rahmet, değerli başkanımıza ve ailesine başsağlığı, sabır diliyorum. Rabb'im, merhameti ve mağfiretiyle muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.