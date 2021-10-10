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POLİTİKA

Yerli elektrikli mini kamyonetler Meclis'te

Yerli imkanlarla üretilen elektrikli mini kamyonetler, TBMM yerleşkesinde kullanılmaya başlandı. 11 kişilik mini kamyonetlerin 3 tarafı açılan alüminyum kasası mevcut. Araçlar, 800 kilogram yük taşıyabiliyor.

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Haber Merkezi AA
TBMMde doğa dostu, yerli elektrikli mini kamyonetler kullanılmaya başlandı
Mini elektrikli kamyonetler, Bursa'da yıllardır otomotiv üzerine faaliyet gösteren firma tarafından üretildi.

Dünya parlamento bahçeleri arasında en geniş alanlardan birine sahip Meclis bahçesi, aynı zamanda "tarihi bahçe" olmaya da aday. Başkentin merkezindeki en önemli yeşil alanlardan olan TBMM bahçesi, 500 dönüm alan üzerine kurulu.

TBMM İşletme ve Yapım Başkanlığınca yerleşke içi çevre ve binalarda her türlü tadilat, onarım ve yeni imalat işleri, tefrişat ve mobilya depoları, ısıtma ve soğutma, mekanik, tesisat ve elektrik işlerine ait her türlü bakım, onarım ve işletme faaliyetleri yürütülüyor.

Verilen hizmeti daha verimli hale getirmek ve işleri kolaylaştırmak için yerleşkenin her noktasına hızlı ve güvenli şekilde lojistik hizmet sağlayacak "çevre dostu" araçlara ihtiyaç duyuldu.

TBMM'ye bu kapsamda elektrik motorlu ve şarj etmeye uygun, enerji ve zaman tasarrufu sağlayan, doğayı kirletmeyen, düşük bakım maliyeti olan yerli üretim 6 mini kamyonet alındı.

Mini elektrikli kamyonetler, Bursa'da yıllardır otomotiv üzerine faaliyet gösteren firma tarafından üretildi.

1 1 kişilik mini kamyonetlerin 3 tarafı açılan alüminyum kasası mevcut. Araçlar, 800 kilogram yük taşıyabiliyor.

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