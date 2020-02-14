Gündem TBMMde HDPli vekilden skandal sözler Meclisten çıkarma cezası verildi sözleri tutanaktan silindi
POLİTİKA

TBMM’de HDP'li vekilden skandal sözler: Meclisten çıkarma cezası verildi sözleri tutanaktan silindi

TBMM Genel Kurulunda ‘Kürt düşmanlığı’ tartışması yaşandı. HDP Muş milletvekili Mensur Işık, "Silahlı Kürt muhalefetiyle savaş" ifadesini kullanması üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, tepki gösterdi. Özkan, "Sizin tek bir gayeniz var; PKK/PYD-YPG üzerinden bu ihanete alet olmaktır. Tarih sizi yargılayacak ve mahkum olacaksınız" dedi. HDP'li Işık’a, kullandığı "Silahlı Kürt muhalifleri ile savaş" cümlesinden dolayı bir birleşim çıkarma cezası verildi. Ayrıca, Işık’ın sözlerinin tutanaklardan çıkarılması oylandı ve kabul edildi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Muş milletvekili Mensur Işık’a, TBMM Genel Kurulunda bir birleşime katılmama cezası verildi.

HDP'Lİ VEKİLİN SKANDAL SÖZLERİ TEPKİYE NEDEN OLDU

TBMM Genel Kurulunda Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında ‘Kürt düşmanlığı’ tartışması yaşandı. HDP Muş milletvekili Mensur Işık konuşması esnasında "Silahlı Kürt muhalefetiyle savaş" cümlesini kullandı.

  • AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, terörle arasına çizgi çekemeyenlerin bugün AK Parti’yi suçladığını belirterek, "Bakınız, şu kürsüden yaptığınız konuşmanın bir tek kastı vardır; bu ülkede Kürtlere, Araplara ve Türklere ihanet etmektir. Eğer tarihte bir simülasyon olsa göreceksiniz ki bu coğrafyada barışı geçmişte nasıl ortadan kaldırmışlarsa emperyalizme yani silah baronlarına, petrol şirketlerine ve faiz lobilerine bu coğrafyayı, parçalanan Osmanlı coğrafyasını nasıl peşkeş çekmişlerse, sizin de tek bir gayeniz var; PKK/PYD-YPG üzerinden bu ihanete alet olmaktır. Tarih sizi yargılayacak ve mahkum olacaksınız" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç söz aldı. Oluç, AK Parti milletvekillerini ‘Kürt düşmanlığı’ ile suçladı. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri yerlerinden kalktı. HDP milletvekillerinin de yerlerinden kalkması üzerine tartışma yaşandı. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma büyümeden sona erdi.

TUTANAKLARDAN SİLİNDİ

HDP'li Mensur Işık’a, kullandığı "Silahlı Kürt muhalifleri ile savaş" cümlesinden dolayı bir birleşim çıkarma cezası verildi. Ayrıca, Işık’ın sözlerinin tutanaklardan çıkarılması oylandı ve kabul edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
300 bin kişiMaliye kıskacında!

300 bin kişi
Maliye kıskacında!

​3'den fazla ilan çıkarak galeri gibi çalışıyorlar.
63 Esed rejimi unsuru etkisizleştirildi

63 Esed rejimi unsuru etkisizleştirildi

MSB çeşitli kaynaklardan teyit ettiği bilgiyi duyurdu.
27 ilde okullar tatil

27 ilde okullar tatil

Bazı kentlerde eğitime ara verildi.
39 milyon<br> liralık çiçek

39 milyon
liralık çiçek

Türkiye pastadaki payını her geçen yıl artırıyor.
HDP'li vekilden skandal sözler

HDP'li vekilden skandal sözler

​Meclisten çıkarma cezası verildi sözleri tutanaktan silindi.
Ligi provoke edecekler

Ligi provoke edecekler

Cüneyt Çakır atamasıyla ilgili çarpıcı iddia.
29 saattir söndürülemedi

29 saattir söndürülemedi

​Adana'da fabrika yangınında ikinci gün.

63 bini geçti

63 bini geçti

Koronavirüs salgını korkunç boyutlara ulaştı.
Geçmişlerini unuttular

Geçmişlerini unuttular

​17-25 Aralık yargı darbesinin ardından örgüte destek vermişti.
FETÖ'cüler öldürmüş

FETÖ'cüler öldürmüş

​Şehit Altuğ'un katili Sarıcaoğlu'nun FETÖ ile bağlantısı ortaya çıktı.
Sıcak karşılama

Sıcak karşılama

​Erdoğan Pakistan'daki sosyal platformlarda ilk sırada yer aldı.
Tüm duyguları ile Elazığ depremi

Tüm duyguları ile Elazığ depremi

​Şok, korku, arayış, umut, sevinç, sabır, fedakarlık ve mucize...
Menüde antrikot var

Menüde antrikot var

​İBB'de ihaleye konu organizasyonda alkollü kokteyller de verilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.