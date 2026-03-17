TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

13:1917/03/2026, Salı
TBMM Başkanlığına, aralarında CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de bulunduğu 4 milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası sunuldu

TBMM Başkanlığına, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın da bulunduğu 4 milletvekiline ait 4 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Karma Komisyon'a, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu'nun dosyaları sevk edildi.



Bursa bayram namazı saati 2026: Bursa’da saat kaçta bayram namazı kılınacak?