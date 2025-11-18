Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sunuldu: Aralarında Özgür Özel de var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da aralarında bulunduğu 11 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sunuldu.
CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel
DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz
TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık
DEM Parti Mardin vekili Kamuran Tanhan
DEM Parti Siirt vekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş
DEM Parti Hakkari vekili Onur Düşünmez
DEM Parti Şırnak vekili Nevroz Uysal Aslan
DEM Parti Batman vekili Zeynep Oduncu Kutevi