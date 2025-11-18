Yeni Şafak
Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sunuldu: Aralarında Özgür Özel de var

10:5118/11/2025, Salı
G: 18/11/2025, Salı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da aralarında bulunduğu 11 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sunuldu.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel

DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları

CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık

DEM Parti Mardin vekili Kamuran Tanhan

DEM Parti Siirt vekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş

DEM Parti Hakkari vekili Onur Düşünmez

DEM Parti Şırnak vekili Nevroz Uysal Aslan

DEM Parti Batman vekili Zeynep Oduncu Kutevi



