TDBB'den pandemi şartlarında iki önemli faaliyet

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) nisan ayında koronavirüs salgınına rağmen bir çok faliyete imza attı. Dünya Miras Şehirleri, 10. Uluslararası Avrasya Konferansı, 30 ülkeden yerel yöneticilerin katılımıyla 2 Nisan'da yapan TDBB, video konferans yoluyla yönetim kurulu toplantısını da gerçekleştirdi.
Dünya Miras Şehirleri 10. Uluslararası Avrasya Konferansı yapıldı
Dünya Miras Şehirleri, 10. Uluslararası Avrasya Konferansı, 30 ülkeden yerel yöneticinin katılımıyla Kazakistan’ın Türkistan Belediyesi ve Dünya Miras Şehirleri Örgütü Avrasya Bölge Sekreterliği (OWHC)’nin işbirliği ile çevrimiçi olarak, 2 Nisan'da yapıldı.
Karantinada kültürel mirasın ve turizmin nasıl geliştirilebileceği ele alındıKonferans, hem UNESCO Dünya Mirasları listesinde bulunan kentlerin belediye başkanlarını, hem de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne yazılmaya aday gösterilen kentlerin yöneticilerini bir araya getirdi.
Konferansta katılımcılar, tarihi miras ve kültürün korunması, turizmin gelişimi, şehirlerin doğru planlanması ve iyileştirilmesi, yeni yapıların inşası bağlamında tarihi çekiciliğin korunması konuları tartışıldı. Ayrıca karantina koşulları altında kültürel mirasın ve turizmin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin konular ele alındı.
TDBB Nisan Yönetim Kurulu Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Nisan ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, 7 Farklı Ülkeden (Azerbaycan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kuzey Makedonya, Moğolistan ve Türkiye) yerel yöneticinin katılımı ile, 21 Nisan 2021 tarihinde Video Konferans Yöntemiyle yapıldı.
TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığındaki toplantıya TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, TDBB Yönetim Kurulu üyeleri, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Arnavutluk Belediyeler Birliği Genel Müdürü Agron Haxhımalı, Bosna Hersek Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendic, KKTC Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği Genel Sekreteri Tofig Hasanov, Moğolistan Yerel Yönetimler Birliği Genel Sekreteri Garam Manadav, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Kuzey Makedonya Gostivar Belediyesi Başkan Yardımcısı Gzim Hacieyüp ve Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu katıldı.
Toplantı TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak’ın 20 Ocak 2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısından bu yana gerçekleştirilen çalışmalar ve gündem hakkında bilgi vermesi ve gündemdeki konuların görüşülmesi ile devam etti.
Toplantıda ayrıca, Arnavutluk Yerel Özerklik Derneği (ALAA), Akşehir (Konya), Çeltik (Konya), Battsengel (Moğolistan) Belediyelerinin TDBB’ye üyelik talepleri kabul edildi.