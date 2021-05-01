TDBB'den pandemi şartlarında iki önemli faaliyet

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) nisan ayında koronavirüs salgınına rağmen bir çok faliyete imza attı. Dünya Miras Şehirleri, 10. Uluslararası Avrasya Konferansı, 30 ülkeden yerel yöneticilerin katılımıyla 2 Nisan'da yapan TDBB, video konferans yoluyla yönetim kurulu toplantısını da gerçekleştirdi.

Dünya Miras Şehirleri 10. Uluslararası Avrasya Konferansı yapıldı

Dünya Miras Şehirleri, 10. Uluslararası Avrasya Konferansı, 30 ülkeden yerel yöneticinin katılımıyla Kazakistan’ın Türkistan Belediyesi ve Dünya Miras Şehirleri Örgütü Avrasya Bölge Sekreterliği (OWHC)’nin işbirliği ile çevrimiçi olarak, 2 Nisan'da yapıldı.

Konferansa, 30 ülkeden 50’den fazla şehrin temsilcileri katıldı.

Konferansa, Türkiye’den Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu Üyesi, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve TDBB Genel sekreteri Fahri Solak, TDBB Yönetim Kurulu Üyesi Arnavutluk Belediyeler Birliği Genel Müdürü Agron Haxhımalı ve TDBB Yönetim Kurulu Üyesi Azerbaycan Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Tofiq Hasanov yanında, Türkistan (Kazakistan) Belediye Başkanı Rashid Ayupov, OWHC Başkanı ve Krakow (Polonya) Belediye Başkanı Jacek Majchrowski, Kazan Belediye Başkanı İlsur Metshin, OWHC Genel Sekreteri Lee Minaidis, Dünya Miras Kentleri Avrasya Bölge Koordinatörü Rasikh Sagitov, Novi Pazar (Sırbistan) Belediye Başkanı Nihat Biševac, Yakutistan Kültürel Mirası Koruma Daire Başkanı Nikolay Makarov, Şehr-i-Sebz (Özbekistan) Şehri Başkanı Akram Sulaimanov, Bolgar (Rusya) Belediye Başkanı Fargat Mukhametov, Denpasar (Endonezya) Belediye Başkanı Gusti Ngurah Jaya Negara, Tahran (İran) Belediye Başkan Yardımcısı Javadi Yeganeh, Fes (Fas) Belediye Başkanı Idriss Azami Al Idrissi, Oş (Kırgızistan) Belediye Başkan Yardımcısı Zamir Yusupov, Veliky Novgorod (Rusya) Belediye Başkanı Sergey Busurin’in yanı sıra Çin, Almanya, Yunanistan gibi tarihi ve kültürel değerlerini koruma konusunda deneyime sahip 30 ülkeden 50’den fazla şehrin temsilcileri katıldı.

Karantinada kültürel mirasın ve turizmin nasıl geliştirilebileceği ele alındı

Konferans, hem UNESCO Dünya Mirasları listesinde bulunan kentlerin belediye başkanlarını, hem de UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne yazılmaya aday gösterilen kentlerin yöneticilerini bir araya getirdi.

Konferansta katılımcılar, tarihi miras ve kültürün korunması, turizmin gelişimi, şehirlerin doğru planlanması ve iyileştirilmesi, yeni yapıların inşası bağlamında tarihi çekiciliğin korunması konuları tartışıldı. Ayrıca karantina koşulları altında kültürel mirasın ve turizmin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin konular ele alındı.

REKLAM

TDBB Nisan Yönetim Kurulu Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Nisan ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, 7 Farklı Ülkeden (Azerbaycan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kuzey Makedonya, Moğolistan ve Türkiye) yerel yöneticinin katılımı ile, 21 Nisan 2021 tarihinde Video Konferans Yöntemiyle yapıldı.

Toplantıya 7 farklı ülkeden yerel yöneticiler katıldı.

TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığındaki toplantıya TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak, TDBB Yönetim Kurulu üyeleri, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Arnavutluk Belediyeler Birliği Genel Müdürü Agron Haxhımalı, Bosna Hersek Novi Grad Belediye Başkanı Semir Efendic, KKTC Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği Genel Sekreteri Tofig Hasanov, Moğolistan Yerel Yönetimler Birliği Genel Sekreteri Garam Manadav, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Kuzey Makedonya Gostivar Belediyesi Başkan Yardımcısı Gzim Hacieyüp ve Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu katıldı.

REKLAM

Toplantı TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak’ın 20 Ocak 2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısından bu yana gerçekleştirilen çalışmalar ve gündem hakkında bilgi vermesi ve gündemdeki konuların görüşülmesi ile devam etti.

Toplantıda ayrıca, Arnavutluk Yerel Özerklik Derneği (ALAA), Akşehir (Konya), Çeltik (Konya), Battsengel (Moğolistan) Belediyelerinin TDBB’ye üyelik talepleri kabul edildi.