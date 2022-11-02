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POLİTİKA

TDP Genel Başkanı Sarıgül'den Twitter'a rest: Ücret alınırsa hesabımı kapatırım

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Twitter'ın "onaylı" hesaplardan ücret alacak almasını eleştirdi. Sarıgül, onaylı hesaplardan ücret alındığı takdirde hesabını kapatacağını dile getirdi.

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Haber Merkezi AA
TDP Genel Başkanı Sarıgülden Twittera rest: Ücret alınırsa hesabımı kapatırım
TDP Genel Başkanı Sarıgül.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, beraberindeki partililerle Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Sarıgül, TOGG'un açılışına katıldığı için eleştirildiğini söyledi.

İnandığı doğrular dahilinde hareket ettiğini belirten Sarıgül, "Alman arabalarına, Fransız arabalarına, Japon arabalarına 'Güle güle.' diyorum. 'Hoş geldin TOGG.' diyorum. Yerli malı, yurdun malı herkes TOGG kullanmalı." diye konuştu.

TWİTTER'A REST

  • Twitter'ın "onaylı" hesaplardan ücret alacak almasını eleştiren Sarıgül, onaylı hesaplardan ücret alındığı takdirde hesabını kapatacağını dile getirdi.

Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Sarıgül, daha sonra kentten ayrıldı.

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TOGG'un Gemlik'teki fabrika açılış törenine katılan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TOGG'un tekerleklerine vurarak, 'Yerli malı yurdun malı herkes TOGG'u kullanmalı. Bu lastiklere yol dayanmaz' ifadelerini kullandı.

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