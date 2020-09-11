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Gündem Tecavüzle suçlanan CHPli Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay tutuklandığı yönündeki iddiaları yalanladı
3. SAYFA POLİTİKA

Tecavüzle suçlanan CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay tutuklandığı yönündeki iddiaları yalanladı

Aydın'ın Didim ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, kendisinden iş isteyen bir kadına tecavüz ettiği iddiaları gündeme gelmişti. Görüntülerin kendisine ait olmadığını ileri süren Atabay, bazı basın organları tarafından servis edilen 'tutuklandı' iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı.

Haber Merkezi Diğer
Ahmet Deniz Atabay
Ahmet Deniz Atabay

Kendisinden iş istemeye gelen Z. Y. isimli kadına tecavüz ettiği, özel görüntülerini çekip şantajda bulunduğu iddia edilen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında adli süreç işliyor. Atabay, görüntülerin kendisine ait olmadığını öne sürmüştü.

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İddiaları yalanlamıştı

Atabay, daha önce yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak, "Bir takım yerlerde daha önceden senaryosu hazırlanmış görüntüler ve daha evvelden ne konuşacağı kendisine yazılmış insanların konuşmasını değil, kendilerinin benim gibi gelip gazetecilerin önünde konuşmalarını beklerdim. Bunu da yapmak mecburiyetinde kalacaklar bundan eminim. Ben bunlara asla pabuç bırakmayacağım. Eğer ben böyle bir suç işlediysem devletin ilgili kurumları benimle ilgili işlemi yapsın” ifadelerini kullanmıştı.

'Tutuklanmadım görevimin başındayım'

Başkan Atabay, bazı yayın organları tarafından tutuklandığı yönünde servis edilen haberlere ilişkin açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan Atabay şu ifadeleri kullandı:

  • Bazı gazetelerden yayınlanan tutuklandığıma dair haberler, aynı gazetelerin hakkımda yapmış olduğu diğer haberler gibi gerçeği yansıtmamaktadır.
  • Şu ana kadar şahsım adına suç duyurusunda bulunulmamıştır. Yalan haberlerle kamuoyunu yanıltmak suç unsurudur.Görevimin başındayım.

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