Gündem Tekeri kilitlenen tanker alev topuna döndü Sürücü canını son anda kurtardı
KONYA

Tekeri kilitlenen tanker alev topuna döndü: Sürücü canını son anda kurtardı

Konya’nın Karapınar ilçesinde tekerinin kilitlenmesi sonucu kontrolden çıkan tankerin alev topuna döndüğü kazada, sürücü son anda kurtuldu.

Haber Merkezi İHA
Tekeri kilitlenen tanker alev topuna döndü: Sürücü canını son anda kurtardı
Tanker bir anda alev topuna döndü.

Konya'da M.A. idaresindeki tanker, tekerinin kilitlenmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kaza sonrasında yanan tanker kısa süre içerisinde alev topuna döndü. Kazada tanker sürücüsü kendini son anda aşağı atarak kurtulurken, akaryakıt tankerinin boş olması ise olası bir facianın önüne geçti. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Karapınar ve Ereğli itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen tanker kullanılamaz hale geldi. Tankerin yanma anı ve itfaiye ekiplerinin çalışması ise cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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