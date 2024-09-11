Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün gazetecilere yaptığı açıklamada, olayla ilgili bebeğin annesinin de aralarında olduğu 3 kişinin tutuklandığını 2 zanlının ise işlemlerinin devam ettiğini söyledi.
Olayın aydınlatılması için adli makamların süreci titizlikle yürüttüklerinin altını çizen Gürcün, şunları kaydetti:
"Olayın aydınlatılmasıyla ilgili özellikle çok titiz ve özverili bir çalışma yaptığına bugün şahit olduğumuz adli makamlarımızın, savcılığımızın emekleri için müteşekkiriz. Kendilerini kutluyoruz. Maddi gerçeğin ortaya çıkması için çok ciddi bir emek sarf ettiklerini şahit olduk. Ayrıntılı ifadeler alınıyor. Üstün körü bir soruşturma yürütülmediğini gözlemledik.
Malkara ilçesinde dün, S.Y. (2), gece rahatsızlandığı belirtilerek, yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülmüş, hastanedeki muayene sırasında vücudunda darp izlerine rastlanan bebek, beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmişti.
Darbedildiği iddia edilen bebek, şehir hastanesindeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınmıştı.
Olaya ilişkin polislerce gözaltına alınan anne B.Y, ve 18 yaşından küçük 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.