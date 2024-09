Bakan Tunç: Narin cinayetinde 22 şüpheli yarın mahkemede olacak

diyen Tunç, milletin Narin'e kıyanların bir an önce bulunmasını ve adaletin tecelli etmesini beklediğini vurguladı.

Her bir ayrıntının üzerine titrendiğini belirten Tunç, fail veya faillerin en hızlı biçimde ortaya çıkarılması için ne gerekiyorsa yapıldığını söyledi.

"Çocuklarımızı her türlü şiddet, istismar ve kötülükten korumak, toplum olarak en büyük sorumluluğumuz ve önceliğimizdir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenli bir ortamda büyümesi önceliğimizdir. Onların korunması noktasındaki kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Çünkü bir çocuğa zarar vermek, tüm insanlığa zarar vermekle eş değerdir. Bu bilinçle çocuklarımızın güvenliği konusunda en ufak bir zaaf göstermeyeceğiz. Çocuğa karşı her türlü şiddet eyleminin önlenmesi, çocuk istismarının önüne geçilmesi, bu eylemler karşısında durulması her zaman hükümetimizin en temel önceliklerinden olmuştur. Bu kapsamda çocuğun üstün yararını gözetmek hepimiz için hayati önemdedir."