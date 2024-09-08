Bakan Tunç: Narin kızımızın ölümünden sorumlu olanlar adalet önünde hesap verecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü." ifadelerini kullandı.
Tunç, "Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir." dedi.
"Narin'in cansız bedeni dere kenarında çuval içinde bulundu"
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in cansız bedeninin, kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette 08.45 sıralarında bulunduğunu duyurdu.