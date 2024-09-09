Narin’in ön otopsi raporuna ulaşıldı: Kahreden cinayetle ilgili yeni bulgular ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 19 gün önce kaybolan ve o günden beri gece gündüz aranan Narin Güran'ın cansız bedeni, daha önce tarama faaliyetlerinin yapıldığı Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.
Güran için Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Batı Karakoç mahalle camiinde cenaze töreni düzenlendi.
Küçük Narin, kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.
Narin Güran'ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ön raporu ortaya çıktı.
'Ceset yer değiştirmiş'
Vücudunda lezyonlar tespit edilen Narin'in cesedinin yer değiştirdiği tespit edildi.
Bazı örnekler İstanbul'a gönderildi
Yapılan otopsi işleminde Narin'in bedeninden 91 numune alındığı, çuvalda sol bacağının diz kısmından kopuk olduğu, kemik parçalarının da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildiği öğrenildi.
Kesin ölüm nedeni bir hafta içerisinde belirlenecek
Narin'in kesin ölüm nedenin ise, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı ile İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın yapacağı detaylı incelemelerin ardından tespit edileceği belirtildi. Kesin ölüm nedenin de bir hafta içerisinde belirleneceği ifade edildi.