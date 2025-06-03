Tekirdağ'da 5 katlı pastane alev alev yandı: Mahalleli sokağa döküldü

Tekirdağ'da 5 katlı Şar Pastanesi binasında meydana gelen olayda binanın en üst katında sebebi henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede binayı sardı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı, çevredeki esnaf ve mahalle sakinleri sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yangına hızla müdahale ederek kontrol altına aldı. Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.