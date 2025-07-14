Tekirdağ'da anız yangını: Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Yangında yaklaşık 500 dekar anızlık alan zarar gördü.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Canhıdır Mahallesi yakınlarında çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyümesine rağmen ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgeye itfaiye, AFAD, orman işletme ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Canhıdır Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle anızlık alanda yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme müdürlüğü, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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