Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Atatürk Havalimanı’ndan havalanan eğitim uçağı, Süleymanpaşa ilçesi semalarında motor arızası yaptığı iddiası ile Yağcı Mahallesi’nde bir ayçiçeği tarlasına mecburi iniş yaptı.

Çorlu ilçesindeki Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Atlantic Flight Academy'e ait Diamond DA-42 tipi eğitim uçağında, Süleymanpaşa ilçesi semalarında motor arızası meydana geldi. Bunun üzerine pilot, Yağcı Mahallesi'ndeki ayçiçeği tarlasına acil iniş yaptı.

Pilotun sağlık durumu iyi

Acil iniş sırasında herhangi bir kaza kırım meydana gelmezken, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





Bölgeye gelen jandarma ekipleri de olumsuz herhangi bir duruma karşı uçağın mecburi iniş yaptığı alana şerit çekerek tedbir aldı.





Yaşanan arıza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



