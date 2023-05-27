MSB’den aksiyon filmlerini aratmayan eğitim uçuşu

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2‘sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi'' ifadeleri kullanıldı.