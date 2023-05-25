Hızırreis Türk sularında: MSB 'Hayırlı olsun' diyerek paylaştı işte Türkiye'nin yeni gücü

Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında HAVELSAN tarafından geliştirilen Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi'nin 6'ncı ve son ürünü, TCG Selmanreis denizaltısına monte edilmek üzere Gölcük Tersanesi Komutanlığına sevk edildi. Sistem sayesinde Reis sınıfı denizaltıların daha emniyetli seyir yapması ve harekat görevlerini en etkin şekilde icra etmesi mümkün olacak.