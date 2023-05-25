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Ekonomi

Hızırreis Türk sularında: MSB 'Hayırlı olsun' diyerek paylaştı işte Türkiye'nin yeni gücü

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından "Hızırreis" ile ilgili bir paylaşım yaptı. MSB paylaşımında "Yeni tip denizaltı projesinin ikinci gemisi Hızırreis suya indirildi" ifadelerini kullandı.

16:25 . 25/05/2023 Thursday
Yeni Şafak
Yeni tip denizaltı projesinin ikinci gemisi Hızırreis

Yeni tip denizaltı projesinin ikinci gemisi Hızırreis

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip denizaltı projesinin ikinci gemisi Hızırreis'in suya indirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan paylaşım şöyle;

Yeni tip denizaltı projesinin ikinci gemisi HIZIRREİS, 25 Mayıs 2023 tarihinde suya indirildi.

Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun.


Denizaltı Savunma Harbi (DSH) için kritik öneme haiz olan düşük sesli seyir yeteneğine sahip olan Hızır Reis; 68 metre uzunluğa, 13 metre yüksekliğe, 1.690 ton yüzey deplasmanına, 20kt+ azami hıza, azami 1250 deniz mili menzile, 260 metre görev derinliğine, 27 kişilik mürettebata ve 84 gün görev süresine sahip olacak.

Reis Sınıfı Hızır Reis, 4’ü Sub-Harpoon ateşleme kabiliyetine sahip 8 adet 533mm’lik torpido kovanına sahip.


#Hızırreis
#Denizaltı
#MSB
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