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Tekirdağ'da evde çıkan yangında 3'ü çocuk 5 kişiyi itfaiye erleri kurtardı

Tekirdağ'da evde çıkan yangında 3'ü çocuk 5 kişiyi itfaiye erleri kurtardı

09:5921/05/2025, Çarşamba
IHA
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Ev sakinleri, itfaiye aracından uzatılan merdivenle itfaiye erlerinin müdahalesi sonrası balkondan tahliye edildi.
Ev sakinleri, itfaiye aracından uzatılan merdivenle itfaiye erlerinin müdahalesi sonrası balkondan tahliye edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir ikamette çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişiyi itfaiye erleri kurtardı.

Yangın, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Abdi İpekçi Sokak'ta 3 katlı bir binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Evin oturma odasında çıkan yangın balkona da sıçrarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi ise, itfaiye aracından uzatılan merdivenle itfaiye erlerinin müdahalesi sonrası balkondan tahliye edildi.


Ekipler, evde büyük hasara yol açan yangının çıkış sebebini araştırıyor.




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