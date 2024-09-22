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Tekirdağ
Tekirdağ'da fabrika yangını: Mahalleli yangın bölgesine ayran taşıdı

Tekirdağ'da fabrika yangını: Mahalleli yangın bölgesine ayran taşıdı

14:2322/09/2024, Pazar
AA
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Ekiplerin, alevlerle mücadelesi sürüyor.
Ekiplerin, alevlerle mücadelesi sürüyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kimyasal madde üreten fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, yapı kimyasalları üretimi yapan fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.


Bahçeağıl köyünde, yapı kimyasalları üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarında bulundu.

Yangına müdahale için itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.


Fabrika, araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.


Olay yerine, yakın ilçelerden de itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.


Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine destek için yangın bölgesine ayran taşıdı.


#Tekirdağ
#yangın
#fabrika

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