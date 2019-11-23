Tekirdağ'da otomobil devrildi: Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Tamir ettiği ocağı çakmakla kontrol eden usta mutfağı havaya uçurdu

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 5 katlı bir apartmanın en üst katında patlama meydana geldi. Patlamanın doğalgazlı ocağı tamir eden ustanın kontrol etmek için çakmağı çakmasıyla meydana geldiği öğrenilirken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.