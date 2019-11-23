Gündem Tekirdağda otomobil devrildi Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da otomobil devrildi: Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Levent Taşkın idaresindeki 34 BN 7301 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, takla atarak bir tarlaya devrildi. Kaza sonucu sürücü ve 2 kişi daha yaralandı. Yaralılar ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Marmaraereğlisi'ndeki kazada 3 kişi yaralandı.
Marmaraereğlisi'ndeki kazada 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

  • Levent Taşkın idaresindeki 34 BN 7301 plakalı otomobil, Marmaraereğlisi-Çorlu kara yolu Fabrikalar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü Taşkın ile otomobildeki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan Levent Taşkın, itfaiye ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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