Tekirdağ'da tarlada çıkan yangında 70 dönüm buğday ekili alan yandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangında 70 dönüm ekili buğday tarlası zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, üreticilerin de desteğiyle yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangında 70 dönüm ekili buğday tarlası zarar gördü.
Karatepe mevkisindeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden üreticiler, traktör ve su tankerleriyle yangına müdahale etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, üreticilerin de desteğiyle yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında 70 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.