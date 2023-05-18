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Tekirdağ'dan sonra şimdi de İzmir'de skandal: CHP'li belediyeler depremzedeleri sokağa atmak için yarışıyor

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeleri sokağa atmasına tepkiler sürerken aynı skandala İzmir Büyükşehir Belediyesi de imza attı. İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremin ardından, belediyeye ait olan evde kalan depremzededen ikamet ettiği evi boşaltması talep edildi. CHP'li belediyelerin depremzedelere karşı bu denli vurdumduymazlığı 'pes' dedirtirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu kararı tepki topladı.

22:38 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremzede vatandaştan ikamet ettiği evi boşaltmasını istedi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremzede vatandaştan ikamet ettiği evi boşaltmasını istedi.

Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle büyük bir acı yaşarken, yaralar ise hükümet eliyle hızla sarıldı.

Hükümet depremzedelere elindeki tüm imkanla sahip çıkarken, CHP'li belediyeler ise bu süreci sulandırmak ve manipüle etmek için geri durmadı.

Geçtiğimiz gün CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin skandalı ise 'pes' dedirtti.

CHP'li belediye, tarih vererek depremzedelerden konakladıkları oteli boşaltmalarını istedi.

Belediye, söz konusu skandala siyaset kanadından ve halktan tepki yağınca geri adım attı. Depremzedelere de devlet sahip çıktı.

Önce Tekirdağ sonra İzmir

Tekirdağ Belediyesi'nin seçimlerin ikinci turu öncesi imza attığı bu skandal sıcaklığını korurken aynı dayatma CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da yapıldı.

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremin ardından, belediyeye ait olan evde kalan depremzedenin ikamet ettiği evin boşaltılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden karar çıktı.

Depremin ardından bir konut dahi yapamayan, üstüne bir de belediye binası olmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu kararı tepki topladı.




Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti istişare toplantısında konuştu: CHP zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti istişare toplantısında konuştu: CHP zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin İstanbul İl Başkanlığındaki istişare toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada muhalefete yüklenen Erdoğan, "CHP Genel Başkanı, koltuğunu kaybedeceğini anladıkça daha da çirkinleşmekte, zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır. Kendi dipsiz karanlığına, ülkeyi ve milleti de sürüklemeye çalışmaktadır. Biz, bu oyuna asla ve asla gelmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sözlerinin devamında, "14 Mayıs gecesinden itibaren muhalefetin buram buram provokasyon kokan mesajları, önümüzdeki sürecin nasıl geçeceğini gösteriyor." dediği belirtildi.

#Depremzedeler
#Tekirdağ
#İzmir
#Deprem
#CHP'li Belediyeler
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