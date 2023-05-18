Tekirdağ'dan sonra şimdi de İzmir'de skandal: CHP'li belediyeler depremzedeleri sokağa atmak için yarışıyor

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremzede vatandaştan ikamet ettiği evi boşaltmasını istedi.
Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle büyük bir acı yaşarken, yaralar ise hükümet eliyle hızla sarıldı.
Hükümet depremzedelere elindeki tüm imkanla sahip çıkarken, CHP'li belediyeler ise bu süreci sulandırmak ve manipüle etmek için geri durmadı.
Geçtiğimiz gün CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin skandalı ise 'pes' dedirtti.
CHP'li belediye, tarih vererek depremzedelerden konakladıkları oteli boşaltmalarını istedi.
Belediye, söz konusu skandala siyaset kanadından ve halktan tepki yağınca geri adım attı. Depremzedelere de devlet sahip çıktı.
Önce Tekirdağ sonra İzmir
Tekirdağ Belediyesi'nin seçimlerin ikinci turu öncesi imza attığı bu skandal sıcaklığını korurken aynı dayatma CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da yapıldı.
İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremin ardından, belediyeye ait olan evde kalan depremzedenin ikamet ettiği evin boşaltılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden karar çıktı.
Depremin ardından bir konut dahi yapamayan, üstüne bir de belediye binası olmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu kararı tepki topladı.