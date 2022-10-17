'Teknik bakım yapıyor' gibi davrandılar: 1 milyon TL değerindeki 400 aküyü çaldılar

Kentte internet altyapısı sağlayan firmaya çok sayıda kesinti şikayeti gelmesi üzerine, firma tarafından santrallerde çalışma başlatıldı. Şehrin çeşitli noktalarındaki panolar incelendiğinde, elektrik kesintisi anında devreye giren ve 7 gün 24 saat kesintisiz internet sağlayan akülerin yerinde olmadığı belirlendi. Firma yetkililerinin şikayetiyle harekete geçen polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde, 2 şüphelinin teknik servis personeli kıyafeti giyip, panolarda 'teknik bakım yapıyor' izlenimi vererek, santrallerdeki aküleri çaldığını tespit etti. Polis ekipleri tarafından santrallerin çevresinde önlem alındı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Akü hırsızlığı için gelen şüpheliler Selim Çömlek ve Kadir Korkmaz yakalandı. 12 suç kaydı olan Çömlek ile 16 suç kaydı olan Korkmaz’ın, altyapı firmasının eski çalışanları olduğu ortaya çıktı. İşten ayrıldıktan sonra kıyafet ve santral anahtarlarını teslim etmeyen şüphelilerin, İstanbul'dan farklı zamanlarda kiraladıkları araçlarla Bursa'ya geldikleri tespit edildi.

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40 internet santralindeki 400 aküyü çalan ve firmayı 1 milyon lira zarara uğratan şüpheliler, emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAF 7 Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Harran Sokak üzerinde bulunan Hasan Yılmaz’a ait 2 katlı binanın depo kısmına bir kişinin girdiğini gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgede inceleme yapan ekipler kilitli haldeki depo kapısının pencere kısmında hasar olduğunu tespit etti. Hasan Yılmaz’ı uyandırarak bilgilendiren ekipler, deponun kapısını anahtar ile açtı. Depoda inceleme yapan ekipler, kolilerin bulunduğu bölümde şüpheli Abdulkadir Y.’nin yattığını gördü. Kendisini kaldırmaya çalışan polis ekiplerine direnen şüpheli uyuma numarası yaptı. Bir süre sonra ayağa kaldırılan Abdulkadir Y., polis ekiplerine “Ben neredeyim?” dedi. Şaşkınlığını gizleyemeyen ev sahibi Yılmaz ise deposunda yatan şüpheliyi görünce “Nasıl girmiş bu buraya.” diyerek tepki gösterdi. Gözaltına alınan şüpheli polisin olay yerindeki sorgusunda “Kafam güzeldi, içeri girdiğimde uyuyordum.” açıklamasında bulundu.



Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Uyuyor numarası yapan hırsız polisi görünce 'Ben neredeyim' dedi Bursa'da, 74 yaşındaki Hasan Yılmaz'ın evinin depo kısmına giren hırsızlık şüphelisi Abdulkadir Y., yakalanacağını anlayınca depoda bulunan malzemelerin arasına yatarak uyuma numarası yaptı. Polis ekiplerini karşısında gören Abdulkadir Y. “Ben neredeyim?" diyerek tepki gösterdi.

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