Hırsızlık şüphelisi uyuyor numarası yaptı: Polisi görünce 'Ben neredeyim' dedi Bursa’da, 74 yaşındaki Hasan Yılmaz’ın evinin depo kısmına giren hırsızlık şüphelisi Abdulkadir Y., yakalanacağını anlayınca depoda bulunan malzemelerin arasına yatarak uyuma numarası yaptı. Polis ekiplerini karşısında gören Abdulkadir Y. “Ben neredeyim?” diyerek tepki gösterdi.

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