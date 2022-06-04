Gündem TELE 1 sunucusu Merdan Yanardağ Bu millet sizin ağababanız olan Sultan Abdülhamide boğun eğmedi
POLİTİKA

TELE 1 sunucusu Merdan Yanardağ: Bu millet sizin ağababanız olan Sultan Abdülhamid'e boğun eğmedi

TELE 1 sunucusu Merdan Yanardağ milleti kutuplaştırmaktan, ayrıştırmaktan öte gitmeyecek bir şekilde Sultan Abdülhamid'i hedef alarak hakaretler savurdu. Yanardağ, "Bu millet sizin ağababanız olan Sultan Abdülhamid'e boğun eğmedi ki size boyun eğsin. Necip Fazıl Kısakürek'in uydurduğu yalan üzerine kurulu naylon kahramanlardan oluşan bir tarihiniz var. Bizim tarihimiz gerçek kahramanlardan oluşuyor ama" sözleriyle büyük tepki topladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TELE 1 sunucusu Merdan Yanardağ: Bu millet sizin ağababanız olan Sultan Abdülhamide boğun eğmedi
Merdan Yanardağ

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından fonlanan Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, hazırlayıp sunduğu '18 dakika' programında skandal ifadeler kullandı. Daha önce Adnan Menderes’e “bebek katili” iftirası atan ve defalarca Abdülhamit Han’a hakaretler eden Yanardağ, yine benzer sözler sarf etti.

MERDAN YANARDAĞ HADDİNİ AŞTI

Yanardağ canlı yayında, "Bu millet sizin ağababanız Abdülhamid'e boyun eğmedi, size mi eğecek? Yalan üzerine kurulu bir tarih anlayışınız var. Uydurulan bir yalan üzerine kurulu naylon kahramanlardan oluşan bir tarihiniz var. Bizim tarihimiz gerçek kahramanlardan oluşuyor ama…" şeklinde skandal ifadelerde bulundu.

TELE 1 sunucusu Merdan Yanardağ: Bu millet sizin ağababanız olan Sultan Abdülhamid'e boğun eğmedi
OYNAT 00:30
TELE 1 sunucusu Merdan Yanardağ: Bu millet sizin ağababanız olan Sultan Abdülhamid'e boğun eğmedi
TELE 1 sunucusu Merdan Yanardağ milleti kutuplaştırmaktan, ayrıştırmaktan öte gitmeyecek bir şekilde Sultan Abdülhamid'i hedef alarak hakaretler savurdu.

Yanardağ, 'Bu millet sizin ağababanız olan Sultan Abdülhamid'e boğun eğmedi ki size boyun eğsin. Necip Fazıl Kısakürek'in uydurduğu yalan üzerine kurulu naylon kahramanlardan oluşan bir tarihiniz var. Bizim tarihimiz gerçek kahramanlardan oluşuyor ama.' sözleriyle tepkilerin odağı haline geldi.

DAHA ÖNCE DE ABDÜLHAMİD HAN'A HAKARETLER SAVURMUŞTU

Yanardağ daha önce de Abdülhamid Han'ı hedef alarak "1908'de Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal'lere, Tevfik Fikretlere..." şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

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ADNAN MENDERES'E DE İFTİRA ATMIŞTI

Tele 1 ekranlarında yayın yapa Yanardağ, Adnan Menderes hakkında küstah iftiralarda bulunmuştu. Merdan Yanardağ söz konusu programında, "Bebek katili olan Menderes'ten demokrasi kahramanı çıkmaz olmaz... Sevgilisinden doğan çocuğu öldürtüp makam şoförüne gömdüren birisi..." şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

Tele1'de başörtüsüne saldırı: Beyin kilitlenmesine yol açıyor
OYNAT 00:48
Tele1'de başörtüsüne saldırı: Beyin kilitlenmesine yol açıyor
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' demesinin ardından Tele1 ekranlarında da Kur'an kursları ve başörtüsü hedef alındı. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın sunduğu 5. Boyut programında, emekli general Haldun Solmaztürk, Kur'an kursları başörtüsü takılması hakkında “Diyanet İşleri Başkanlığı sorumluluğunda 4-6 yaş grubuna kadar indi bu. Takke giydiriyorlar, cüppe giydiriyorlar, türban takıyorlar” dedi. Solmaztürk'ü destekleyen Yanardağ ise “Beyin kilitlenmesine yol açabileceğini belirtiyor pedagoglar” ifadelerini kullandı.


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