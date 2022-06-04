Cumhuriyet Halk Partisi tarafından fonlanan Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, hazırlayıp sunduğu '18 dakika' programında skandal ifadeler kullandı. Daha önce Adnan Menderes’e “bebek katili” iftirası atan ve defalarca Abdülhamit Han’a hakaretler eden Yanardağ, yine benzer sözler sarf etti.

MERDAN YANARDAĞ HADDİNİ AŞTI

Yanardağ canlı yayında, "Bu millet sizin ağababanız Abdülhamid'e boyun eğmedi, size mi eğecek? Yalan üzerine kurulu bir tarih anlayışınız var. Uydurulan bir yalan üzerine kurulu naylon kahramanlardan oluşan bir tarihiniz var. Bizim tarihimiz gerçek kahramanlardan oluşuyor ama…" şeklinde skandal ifadelerde bulundu.

OYNAT 00:30 TELE 1 sunucusu Merdan Yanardağ: Bu millet sizin ağababanız olan Sultan Abdülhamid'e boğun eğmedi TELE 1 sunucusu Merdan Yanardağ milleti kutuplaştırmaktan, ayrıştırmaktan öte gitmeyecek bir şekilde Sultan Abdülhamid'i hedef alarak hakaretler savurdu.



Yanardağ, 'Bu millet sizin ağababanız olan Sultan Abdülhamid'e boğun eğmedi ki size boyun eğsin. Necip Fazıl Kısakürek'in uydurduğu yalan üzerine kurulu naylon kahramanlardan oluşan bir tarihiniz var. Bizim tarihimiz gerçek kahramanlardan oluşuyor ama.' sözleriyle tepkilerin odağı haline geldi. BiP'te paylaş

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DAHA ÖNCE DE ABDÜLHAMİD HAN'A HAKARETLER SAVURMUŞTU

Yanardağ daha önce de Abdülhamid Han'ı hedef alarak "1908'de Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal'lere, Tevfik Fikretlere..." şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

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ADNAN MENDERES'E DE İFTİRA ATMIŞTI

Tele 1 ekranlarında yayın yapa Yanardağ, Adnan Menderes hakkında küstah iftiralarda bulunmuştu. Merdan Yanardağ söz konusu programında, "Bebek katili olan Menderes'ten demokrasi kahramanı çıkmaz olmaz... Sevgilisinden doğan çocuğu öldürtüp makam şoförüne gömdüren birisi..." şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.