Gündem Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağın Boşnaklarla ilgili sözleri tepki çekti Boşnaklar Müslüman olmuş Sırptır
POLİTİKA

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın Boşnaklarla ilgili sözleri tepki çekti: Boşnaklar Müslüman olmuş Sırp'tır

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kendi televizyonunda yayınlanan bir programda "Boşnaklar Müslüman olmuş Sırp'tır" ifadesini kullandı. Yanardağ'ın bu sözleri Boşnaklar tarafından tepkiyle karşılandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağın Boşnaklarla ilgili sözleri tepki çekti: Boşnaklar Müslüman olmuş Sırptır
Merdan Yanardağ

Katıldığı programda açıklamalarda bulunan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Adalet Bakanlığı'na yönelik eleştirilerde bulunurken "O Müslümanları tanıyor. Boşnaklar Müslüman olmuş Sırp'tır. Onları tanıyor, o kültürü iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Yanardağ'ın Boşnakları 'Müslüman olmuş Sırp' olarak tanımlaması Boşnak dernekleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın Boşnaklarla ilgili sözleri tepki çekti: Boşnaklar Müslüman olmuş Sırptır
OYNAT 00:22
Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın Boşnaklarla ilgili sözleri tepki çekti: Boşnaklar Müslüman olmuş Sırptır
Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın, canlı yayında Boşnaklarla ilgili söylediği söz tepki çekti. Merdan Yanardağ, canlı yayında Adalet Bakanlığı'na yönelik eleştirilerde bulunurken 'O Müslümanları tanıyor. Boşnaklar Müslüman olmuş Sırptır. Onları tanıyor, o kültürü iyi biliyor.' ifadelerini kullandı.

Yanardağ'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Boşnak dernekleri yaptıkları paylaşımlarla Merdan Yanardağ'ı, söylediklerinin bir dil sürçmesi olup olmadığı yönünde açıklama yapmaya ve özür dilemeye çağırdı.

Boşnakların tepkisini çekti

Boşnaklar tarafından yönetilen sosyal medya hesabından,

"Sayın Merdan Yanardağ Boşnaklar Müslüman olmuş Sırplardır ne demek? Dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz eğer değilse Boşnaklardan özür dileyin" şeklinde paylaşıma imza atıldı.

Medya ve siyaset dünyasını sarsan açıklama: TELE 1’i Merdan Yanardağ’a FETÖ’cü Akın İpek kurdurdu
GÜNDEM
Medya ve siyaset dünyasını sarsan açıklama: TELE 1’i Merdan Yanardağ’a FETÖ’cü Akın İpek kurdurdu

Tele 1'in sözde gazetecisi Merdan Yanardağ'ın Sultan 2. Abdülhamid ile ilgili hadsiz ifadeleri
GÜNDEM
Tele 1'in sözde gazetecisi Merdan Yanardağ'ın Sultan 2. Abdülhamid ile ilgili hadsiz ifadeleri
Abone Ol Google News
Doğan ve Bir cezaevinde

Doğan ve Bir cezaevinde

​Mahkum olan 14 emekli generalin rütbeleri de sökülecek.
Evet hudut namustur

Evet hudut namustur

​Yeni mi aklınıza geldi?
Aşı olmayana test şartı

Aşı olmayana test şartı

​Okulların açılmasına sayılı günler kala koronavirüsle mücadelede yeni aşamaya geçiliyor.
Biz şanslıydık

Biz şanslıydık

​Pakistan'a nakledilen 273 Türk vatandaşı dün THY uçağıyla İstanbul'a ulaştı.
Havaalanında trajedi

Havaalanında trajedi

​Taliban ile ABD arasında sıkıştılar.
İslam dünyası yalnız bıraktı

İslam dünyası yalnız bıraktı

​Afganistan'da yaşanan olaylar sonrası sessizlik hakim.

Kaossuz olmazmış

Kaossuz olmazmış

​Her savunması ayrı bir kriz.
Sahte hesaplara <br>hesap sorulacak

Sahte hesaplara
hesap sorulacak

“Dezenformasyonla mücadele yasası” taslağının hazırlıkları sürüyor.
Zafer anıtında yol göründü

Zafer anıtında yol göründü

​1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolları belirginleşmeye başladı.

Kayıpları Kağanlar arıyor

Kayıpları Kağanlar arıyor

Yaralar sarılırken, bir yandan da aramalar devam ediyor.
Çocuklarda din <br>ve ahlak eğitimi

Çocuklarda din
ve ahlak eğitimi

​Ailenin en önemli görevi rol model olmak.
Batman vakada birinci

Batman vakada birinci

​Bakan Koca, il bazında her 100 bin kişide görülen vaka sayılarının haritasını paylaştı.
Fenerbahçe'nin yeni prensi

Fenerbahçe'nin yeni prensi

​20 yaşındaki Muhammet tur kapısını araladı.
Roma'yı yıkamadık

Roma'yı yıkamadık

​Trabzonspor, play-off turu ilk maçında Roma'ya 2-1 yenildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.