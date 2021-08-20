Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın Boşnaklarla ilgili sözleri tepki çekti: Boşnaklar Müslüman olmuş Sırp'tır

Katıldığı programda açıklamalarda bulunan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Adalet Bakanlığı'na yönelik eleştirilerde bulunurken "O Müslümanları tanıyor. Boşnaklar Müslüman olmuş Sırp'tır. Onları tanıyor, o kültürü iyi biliyor." ifadelerini kullandı.
Yanardağ'ın Boşnakları 'Müslüman olmuş Sırp' olarak tanımlaması Boşnak dernekleri tarafından tepkiyle karşılandı.
Boşnakların tepkisini çekti
Boşnaklar tarafından yönetilen sosyal medya hesabından,
"Sayın Merdan Yanardağ Boşnaklar Müslüman olmuş Sırplardır ne demek? Dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz eğer değilse Boşnaklardan özür dileyin" şeklinde paylaşıma imza atıldı.
Sayın Merdan Yanardağ Boşnaklar Müslüman olmuş Sırplardır ne demek dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz eğer değilse Boşnaklar'dan Özür Dileyin #boşnak @merdanyanardag @evrenozalkus pic.twitter.com/fYylvnirYK
Sayın Merdan Yanardağ Boşnaklar Müslüman olmuş Sırplardır ne demek dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz eğer değilse Boşnaklar'dan Özür Dileyin #boşnak @merdanyanardag @evrenozalkus pic.twitter.com/fYylvnirYK— Boşnaklar (@Bosnaklar_bosna) August 19, 2021
Sayın Merdan Yanardağ Boşnaklar Müslüman olmuş Sırplardır ne demek dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz eğer değilse Boşnaklar'dan Özür Dileyin #boşnak @merdanyanardag @evrenozalkus pic.twitter.com/fYylvnirYK
Sayın Merdan Yanardağ Boşnaklar Müslüman olmuş Sırplardır ne demek dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz eğer değilse Boşnaklar'dan Özür Dileyin #boşnak @merdanyanardag @evrenozalkus pic.twitter.com/fYylvnirYK— Boşnaklar (@Bosnaklar_bosna) August 19, 2021