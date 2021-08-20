Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın Boşnaklarla ilgili sözleri tepki çekti: Boşnaklar Müslüman olmuş Sırp'tır

Katıldığı programda açıklamalarda bulunan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Adalet Bakanlığı'na yönelik eleştirilerde bulunurken "O Müslümanları tanıyor. Boşnaklar Müslüman olmuş Sırp'tır. Onları tanıyor, o kültürü iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

Yanardağ'ın Boşnakları 'Müslüman olmuş Sırp' olarak tanımlaması Boşnak dernekleri tarafından tepkiyle karşılandı.

OYNAT 00:22 Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın Boşnaklarla ilgili sözleri tepki çekti: Boşnaklar Müslüman olmuş Sırptır Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın, canlı yayında Boşnaklarla ilgili söylediği söz tepki çekti. Merdan Yanardağ, canlı yayında Adalet Bakanlığı'na yönelik eleştirilerde bulunurken 'O Müslümanları tanıyor. Boşnaklar Müslüman olmuş Sırptır. Onları tanıyor, o kültürü iyi biliyor.' ifadelerini kullandı.



Yanardağ'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Boşnak dernekleri yaptıkları paylaşımlarla Merdan Yanardağ'ı, söylediklerinin bir dil sürçmesi olup olmadığı yönünde açıklama yapmaya ve özür dilemeye çağırdı.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Boşnakların tepkisini çekti

Boşnaklar tarafından yönetilen sosyal medya hesabından,

"Sayın Merdan Yanardağ Boşnaklar Müslüman olmuş Sırplardır ne demek? Dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz eğer değilse Boşnaklardan özür dileyin" şeklinde paylaşıma imza atıldı.

Sayın Merdan Yanardağ Boşnaklar Müslüman olmuş Sırplardır ne demek dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz eğer değilse Boşnaklar'dan Özür Dileyin #boşnak @merdanyanardag @evrenozalkus pic.twitter.com/fYylvnirYK REKLAM August 19, 2021

Sayın Merdan Yanardağ Boşnaklar Müslüman olmuş Sırplardır ne demek dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz eğer değilse Boşnaklar'dan Özür Dileyin #boşnak @merdanyanardag @evrenozalkus pic.twitter.com/fYylvnirYK REKLAM August 19, 2021

GÜNDEM Medya ve siyaset dünyasını sarsan açıklama: TELE 1’i Merdan Yanardağ’a FETÖ’cü Akın İpek kurdurdu