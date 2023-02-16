Tele1 sunucusu depremzedelere yardıma koşan kadın gönüllülere nefret kustu

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Yanardağ depremde bile kin kustu: Buralar dindar bölgeler, gerici partilere oy verenler
Güneydoğu’da meydana gelen, yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği binlercesinin yaralandığı tarihi deprem sonrası Türkiye’de yedi gün süreyle yas ilan edildi. Tüm ülke kenetlenerek afetzedeler için seferber olurken, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, depremin sebebi olarak iktidarı destekleyen vatandaşları gösterdi. Yanardağ, “Buralar dindar bölgeler. Bile bile bu gerici partilere oy verdiler. Deprem bölgesi ağırlıklı olarak dindar bir bölgedir. Hangi gerekçeyle cezalandırmış olabilir Tanrı?" dedi.